勒令歇業紅線 不只妨害風化罪

色情業者常以換負責人、改名躲避勒令歇業，地方政府可利用消防法或地制法等予以斷水斷電，阻斷繼續從事非法行為。（資料照）

2022/04/06 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕不少色情業者被查獲判刑後，變更負責人或換店名繼續經營，對於這類「鑽漏洞」行為，司法已加強把關！

新北市一家色情場所被查獲後，被依社會秩序維護法「商家負責人、受僱人等人員，執行業務而犯妨害風化等罪被判刑，可裁罰商家勒令歇業」規定，處以勒令歇業，結果場所變更名稱及負責人，又擬死灰復燃；法官審理認為，該法設立目的在避免商業負責人等，無視其行為已遭刑事判決處罰，仍繼續使用該商業名義犯罪，為避免死灰復燃、有害社會秩序及民眾觀感，裁定准予勒令歇業處罰。

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目前司法實務上，關於社維法勒令歇業的規定，大多用於色情業者居多，比如新北市三重區謝姓男子開設色情三溫暖，媒介小姐與客人從事性交易被警方抓包，判刑五個月。警方因此向法院聲請勒令歇業，法官為了避免死灰復燃，准予勒令歇業處罰。

實務上也常出現店家「出事」，變更名稱及負責人後又想開張的情況，比如高雄一家休閒會館媒介小姐與男客進行半套性交易，負責人被查獲判刑後，變更負責人繼續經營。

營利事業統一編號根本沒變

高雄警方因此向法院聲請勒令歇業，法官認為，該會館雖變更負責人，但商業名稱及營利事業統一編號沒變動，可見未因負責人變更而影響主體同一性，且後來的負責人是從前手取得這間會館，並非經核准原始設立而來，依此准予勒令歇業。

南部還有一家養生會館潘姓負責人，因媒介半套性交易被判刑六月後，把養生館名稱及負責人都更換，該案法官同樣認為，養生會館的商業統一編號沒變動，縱然事後變更商業名稱及負責人，主體性仍屬同一，又在同一地址繼續營業，准予勒令歇業。

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