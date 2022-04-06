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    色情店「換手」躲歇業 法官不准

    色情業者常以換負責人、改名躲避勒令歇業，地方政府可利用消防法或地制法等先予以斷水斷電。（資料照，記者黃明堂攝）

    色情業者常以換負責人、改名躲避勒令歇業，地方政府可利用消防法或地制法等先予以斷水斷電。（資料照，記者黃明堂攝）

    2022/04/06 05:30

    「避免死灰復燃」嚴抓更改店名或負責人鑽漏洞

    〔記者王定傳／新北報導〕色情店負責人換人改名重新上架，法院可以勒令歇業，法界人士指出，依社會秩序維護法規定，除妨害風化外，公司負責人等犯妨害自由罪、妨害秘密罪或人口販運防制法、通訊保障及監察法被判刑者，均可以勒令歇業。

    涉妨害自由等 也可勒令歇業

    律師陳振瑋指出，該法規定，公司、有限合夥或商業的負責人、代表人、受僱人或其他從業人員，因執行業務而犯刑法妨害風化、妨害自由、妨害秘密罪或違反人口販運防制法、通訊保障及監察法，經判刑者得處勒令歇業。

    不過，目前司法實務上因違反上述規定而被法院裁定勒令歇業者，大多以色情按摩業者為主，陳振瑋表示，依法來說，討債公司涉暴力妨害自由、徵信業者跑進房裝監視器偷拍或違法監聽、仲介業者剝削移工等情形而被法院判刑，都可能因踩到紅線而被勒令歇業。

    地方可用消防法 先斷水斷電

    陳振瑋認為，雖然有人認為「道高一尺、魔高一丈」，這些違法業者只要換負責人、改名、改地點「另起爐灶」重新申請開店即可，但地方政府其實有許多「法寶」可用，若發現違法情形，在等到一審判刑、社維法裁處前，可利用消防法或地制法等予以斷水斷電，即可阻斷他們繼續在該地從事非法行為。

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