法官認證不倫戀 女警考績丙提告敗訴

女警考績丙提告敗訴。（資料照）

2022/04/04 05:30

騷擾元配 威脅情夫警官「死給你看」

〔記者張瑞楨／台中報導〕警政署保安警察第六總隊所屬的林姓女警員，被檢舉與已婚南投縣警局張姓警官相戀，後來情感生變，林女開車堵張員家門，打電話騷擾張員的妻子，還傳簡訊威脅張員「我會去你家死給你看」，林女考績被評為丙等，她打官司要求撤銷，台中高等行政法院法官認為，林女確實有不正常感情交往，保六的考績評定沒有違法，判林女敗訴。

林女指，保六總隊認為她與張姓警官（二○二○年八月退休）不正常交往，陸續記申誡與記過懲處，二○二○年考績評為丙等，她認為保六不能憑單方面說法與偏頗證物就懲處她。

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女警︰考績是工作狀況考評

林女強調，「不正常往來」是子虛烏有，她沒有因情感之事而耽誤公事，考績是對「公務員之工作狀況」考評，不是對私生活考評，聲明撤銷丙等考績。

保六答辯說，張員之妻前年十一月十五日檢舉，林女深夜將車停在張員住處門口，又多次傳曖昧簡訊給張員，監視器畫面顯示，林女故意把車停在張宅前，張員之子開車返家被堵住，林女「坐於車內毫無動作」，長官訪談時，林女又「拒絕陳述說明，並態度傲慢」。

保六指出，前年三月八日凌晨、十月二十七日清晨，林女打三通電話騷擾張員之妻，十一月四至七日，多次傳愛慕或威脅簡訊給張員，包括「沒有你，我真的沒勇氣活下去」、「愛你的心從未退縮卻與日俱增」，「每天心慌頭痛拜託求你打電給我啦，求你體諒我愛的真心」、「她（張員元配）敢再去亂告我…，我會去你家死給你看」。

保六強調，林女被檢舉與張員不正常感情交往，經查證屬實懲處，林女未引以為戒，持續執意與張員往來，還騷擾張員家屬，開車堵張宅門前，有觸犯強制罪與社會秩序維護法之虞，破壞他人婚姻與家庭屬實，前年十二月七日，長官約談輔導林女，僅隔兩天，林女再次騷擾張員之妻，「膽大妄為，破壞紀律，情節嚴重」，「我行我素，不聽告誡指揮，疏導無效」，考績據此評為丙等，林女已於去年一月調職。

法官認為，從林女傳給張員「愛你的心從未退縮」等簡訊，顯示林女確實有不當男女交往行為，保六總隊綜合考量林女平時績效與優劣事蹟，評定考績丙等，並非出於錯誤的事實認定，也沒有違反行政法原則，判決林女敗訴，可上訴。

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