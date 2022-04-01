司法話題》歐付寶老董林一泓擁3公司 身價40億起跳

歐付寶董事長林一泓，被控涉內線交易案， 二審改判六年徒刑。（資料照）

2022/04/01 05:30

〔記者張慧雯、楊國文／台北報導〕歐付寶電子支付公司董事長林一泓被控涉內線交易，一審判無罪，二審高院昨逆轉改判六年徒刑，林一泓是一名重度遊戲玩家，一九九九年他成立線上網路遊戲公司「茂為歐買尬」（簡稱歐買尬），不過創業維艱，到二○○五年公司負債達五千萬元，但二○○六年、二○○七年靠著熱門遊戲翻身，不僅清償債務，更使得公司營運節節攀升，二○○八年每股稅後盈餘（EPS）高達八十二．六九元，並於二○一一年上櫃，資本額約三億元；至今遊戲股獲利仍無人能出其右。

負債五千萬 靠熱門遊戲翻身

林一泓擔任歐買尬執行長時，常常親自站上第一線，直接在討論區回覆玩家疑問，幾乎每天只睡四小時，但也因講話太直、口無遮攔，還曾被網友圍剿。

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從遊戲跨足第三方支付市場

二○一一年林一泓從遊戲跨足第三方支付市場，成立「歐付寶」品牌，旗下包括歐付寶電子支付公司與歐付寶金融科技公司；同年併購綠界，二○一七年歐付寶成立投資控股公司，換股併入歐付寶金融科技、綠界，孰料，捲入內線交易案之後，二○一八年林一泓為了綠界上櫃案，先辭去歐付寶投資控股公司董座，二○一九年六月又宣布辭去歐買尬董事長，但一直保留歐付寶電子支付公司董座，而該公司也順利於今年正式登錄興櫃。

林一泓從創辦茂為歐買尬，又買下綠界科技、成立歐付寶，隨著三家公司相繼掛牌，財經界估計，林的身價至少四十億元起跳。

卸任歐買尬董座後改開餐廳

林一泓卸任歐買尬董座後改開餐廳。他坦言，「只要餐點新鮮好吃，大家付錢後還是很開心，經營餐廳比營運遊戲更容易獲得好評」；如今，不僅開了歐買尬日式海鮮串燒、歐買尬豬霸王豬腳飯專賣店，還有雞尾酒專賣店等，事業重心逐漸轉向餐飲業。不過，林一泓因內線交易案二審被判有罪，人生起伏，猶如他自己命名的公司名稱，讓人不禁大嘆一聲「歐買尬」！

針對內線交易案一審無罪，但二審逆轉改判六年徒刑，歐付寶董事長林一泓發出澄清稿表示，感到相當遺憾，他指出，對於二審判決結果感到相當遺憾，因為一審法官已經對各種可能的疑點都抽絲剝繭，判斷得很清楚，最後證明是被冤枉的。

他強調，企業經營是長久的，沒有任何理由要賣股票來規避短期股價的損失，更沒有進行內線交易，將依法提出上訴，相信法院最後會還他清白。

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