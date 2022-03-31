史上最多 破67個假投資詐團

警方查扣詐團虛擬貨幣泰達幣近16萬顆、現金、電腦、平板、手機、金融卡、存摺等相關贓證物。（記者邱俊福攝）

2022/03/31 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署自本月廿一日開始執行為期十二天的全國同步掃蕩「假投資詐騙集團」專案行動，鎖定虛擬貨幣、金融商品、假博弈網站的話務機房、洗錢水房、收簿及車手集團為重點，經統計至今已搗破六十七個詐欺集團，逮四百八十一人送辦，其中具有竹聯幫、四海幫及天道盟組織犯罪身分者廿一人，為歷年來打詐專案行動，破獲最多假投資詐欺集團的一次，目前查緝行動尚持續進行中。

押31人 三大黑幫21成員涉入

警政署表示，詐騙集團編造各種投資名目如虛擬貨幣、各式金融商品等，透過簡訊或LINE誘騙投資人，且不乏黑道幫派介入，因而執行這波專案行動。警政署署長陳家欽昨天召開記者會，宣示打擊詐欺的決心。此次專案已查獲包括假投資虛擬貨幣詐欺水房、假交友投資詐欺收簿、假投資未上市股票等共達六十七個，送辦四百八十一人，當中法院羈押卅一人，查扣不法所得逾五千多萬元。

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竟用馬英九、郭台銘 為聯繫代號

刑事局破獲假投資虛擬貨幣詐欺水房，並查扣到近十六萬顆以贓款洗錢而來的虛擬泰達幣。還有以余姓、陳姓男子為首的不法集團，專門協助假交友投資詐欺機房轉帳洗錢及收購人頭帳戶，該集團成員通訊軟體代號，竟以馬英九、郭台銘等公眾人物姓名、圖像為聯繫代號，甚至收購人頭帳戶時，對外還以「台中市刑大」名稱，行徑乖張。

另以黃姓男子為首的不法集團，隨機撥打電話給民眾，佯稱投顧公司，推銷未上市股票，被害人加LINE後繼續施以騙術，最後再將每張成本兩至三萬元的低價股票，以十萬至十二萬元賣給被害人，賺取暴利。

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