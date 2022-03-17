涉圖利違規住戶 北市建管處約僱員交保

2022/03/17 05:30

〔記者溫于德、鄭名翔／台北報導〕台北市政府建築管理工程處黃姓約僱人員，明知士林區士東路一處華廈的住戶違規將一樓機械停車位改裝成門廳，卻未依職權對住戶開罰或命令限期改善，士林地檢署認為黃員涉嫌貪污治罪條例罪中圖利罪嫌，本週二指揮廉政署兵分五路搜索並以犯罪嫌疑人身分約談黃員到案說明，訊後諭令三萬元交保。

北市建管處︰自清發現 配合偵辦

北市建管處昨證實此事，強調此案係由內部自清發現異常而通報，秉持「不枉直、不庇縱、不護短」原則，全力配合司法偵辦，若涉不法員工將依法嚴處。廉政署前天至建管處持函調閱有關停車升降設備案相關資料，經瞭解後，是建管處辦理清查作業時發現異常狀況，由市府政風處轉報法務部廉政署立案偵辦案件。

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檢廉獲報，該華夏二○○六年落成，原規劃一樓為機械停車位，卻有住戶未經申請變更使用許可，便擅自改裝成門廳；而負責檢查社區停車設備業務的黃員，明知住戶違規改裝，應依規定開罰或命限期改善，卻涉嫌圖利讓住戶續繼續使用。

士檢承辦檢察官劉東昀認為，黃員涉嫌貪污治罪條例罪中圖利罪嫌，指揮廉政署幹員兵分五路搜索，並以犯罪嫌疑人身分約談黃男到案說明，訊後諭令三萬元交保，另四名證人到案協助釐清案情後已獲請回。

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