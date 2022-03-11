政院修法嚴懲性暴力// 偽造影像散布營利 可關7年

立委高嘉瑜和高雄市議員黃捷曾舉行記者會，呼籲加速修法遏止科技犯罪，嚴懲數位性暴力。（資料照）

2022/03/11 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕因應網路性暴力事件層出不窮，行政院院會昨通過刑法等防制性暴力四項修法，其中為遏止深度偽造（Deepfake）技術亂象，草案規範，製作或散布不實性影像並意圖營利，最高可處七年徒刑；散布強暴脅迫攝錄的性影像並營利，得加重其刑二分之一，最高可關十年六月。

網紅小玉涉以Deepfake技術製作不實的換臉謎片，以及韓國N號房等事件，引發各界關注私密影片外流，以及深度偽造合成影像犯罪等議題。

請繼續往下閱讀...

政院訂立專章 遏止換臉謎片

為建構性暴力犯罪防護網，行政院會包裹通過刑法、兒少性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法及犯罪被害人保護法四項修正草案，送立法院審議。刑法特別增訂第二十八章之一「妨害性隱私及不實性影像罪章」專章，依動機和目的，層級化分類犯罪行為，從竊錄、強暴攝錄、散布到營利，刑度從六月到七年半不等，惡行危害越大，刑度越重。

脅迫拍攝營利 最重判10年半

比如未經他人同意攝錄性影像罪，最重可判刑三年；若又散布處六月以上、五年以下有期徒刑；意圖營利而散布處九月以上、七年六月以下徒刑。強暴脅迫攝錄性影像罪，最重可判五年；若又散布處一年以上、七年以下徒刑；意圖營利而散布處一年六月以上、十年六月以下徒刑。製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重也可判五年；若又意圖營利，最重判七年。

此外，性侵害防治法草案明定網際網路業者即時移除不法性影像的機制，業者發現或主管機關知悉上述專章所列的罪嫌情事，應先限制瀏覽或移除與犯罪有關網頁，除非成年被害人同意、或檢審認有必要者，不在此限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法