自由日日shoot》偷拍判撤職 男法官轉律師也沒門

法官蔡政佑偷拍女法官的隱私被判刑五個月，昨再被職務法庭判決撤職。（資料照）

2022/03/03 05:30

判刑五個月確定 職務法庭開懲

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院法官蔡政佑，二○二○年間懷疑同辦公室的女法官有婚外情，竟偷拍她電腦內的私密照片與對話訊息，向院長檢舉，沒想到女法官早已單身，偷拍之舉還被女法官所裝的監視器錄下。蔡反被依妨害秘密罪判刑五個月確定，昨再被職務法庭判決撤職，停止任用公務員兩年，且無法轉任律師。

蔡政佑是司法官學院五十期結業，平日表現尚可，月領十二萬八四○○元，事件爆發後被停職至今，每月只能領本俸的一半、即一萬八九九○元的薪水；而今撤職判決出爐，案件最後若依此確定，他終生無法再任法官，兩年內不得出任公職，且依照法官法規定，連當律師的資格都沒有，影響工作甚鉅。

請繼續往下閱讀...

兩年後，蔡政佑仍可報名其他公務員考試，或是參加書記官、司法事務官等公職徵選，但因為他有刑事案底，恐成為用人機關選任時會加以考量的不確定因素；即使成功再任公務員，兩年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。

職務法庭指出，蔡政佑點入女法官的LINE帳號，窺視並拍下私人對話與親密照片檔案，嚴重影響女法官人格發展。蔡得知女法官與曖昧男子均為單身後，為證實對女法官的懷疑，竟再次偷拍她的私人對話紀錄，侵害隱私權與人格權甚鉅。

職務法庭表示，蔡政佑的所作所為，與法官應具備的高尚人格相違背，戕害司法官所應具備的正直、磊落形象，且刑事部分已遭判刑五個月確定，知法犯法，損及法官的職位尊嚴與職務信任情節重大。

蔡政佑拗私事 挨批看不出自省

蔡政佑辯稱本件違失僅屬私事，是女法官堅持提告報復，欲讓他受到懲戒。職務法庭無法接受他的說法，批他看不出自省態度，無法使社會大眾信任他適任法官，考量他平日表現良好，評議後判其撤職，停止任用公務員兩年，仍可上訴。

本案源於蔡政佑懷疑女法官已婚，卻和另一名已婚男子曖昧，私德不檢，二○二○年間趁辦公室無人之際，偷拍女法官與曖昧男子的對話與私密照，並列印向院長檢舉。

女法官接獲院長約詢，出示證據證明自己和對方均單身，沒想到蔡政佑為了證明自己檢舉屬實，二度偷拍，結果被女法官裝設的監視器錄下。

女法官提起妨害秘密告訴，要求檢察官搜索辦公室確保證據；高等法院去年十月將蔡男判刑五月、得易科罰金十五萬元確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法