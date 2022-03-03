繼子、親兒一起揍 妻告家暴夫

兩女童被惡繼父罰頭頂書半蹲。台中市府社會局已將4童安置。（民眾提供、記者張軒哲攝）

2022/03/03 05:30

多次施暴 中市社會局安置4童

〔記者張軒哲／台中報導〕台中再度發生虐童案！豐原區狠心的黃姓繼父，近半年來常對妻子與前夫所生的三名年幼子女施暴體罰，包括頭上頂著層層厚重書本半蹲，對自己親生的男童也下手，台中市府社會局緊急介入，限制繼父對四名子女施暴與騷擾，前天進一步緊急安置四名孩子；另外，媽媽也對丈夫黃男提出傷害告訴，並聲請家庭暴力保護令。

據了解，黃姓女子與前夫離異後，帶著就讀國小與幼兒園的二女一男，改嫁給黃男，她與黃男婚後又生下一名男孩，黃男擔任臨時工，黃母在家帶四名幼子，一家六口經濟壓力龐大，夫妻常爭吵。

請繼續往下閱讀...

黃女向警方指控，孩子若吵鬧，丈夫動輒拳腳相向，去年黃女的兒子與黃男的兒子爭吵，黃男隨手持尖銳玩具敲打黃女的兒子，打得破頭流血，她趕緊帶兒子就醫。另外，黃男也會打親生兒子，四個孩子前天分別被安置。

身上瘀青 被罰頭頂書半蹲

黃女向警方指出，三個孩子身上瘀青，是繼父持木製的抓耙仔打的，兩名女童常被體罰，甚至被罰頭頂厚重書本半蹲。

豐原警方指出，黃男脾氣暴躁，從去年十月至今，有多次家暴紀錄，黃妻去年底報案指控丈夫家暴，但當時沒提出告訴，警方向社會局通報，協助黃妻向法院聲請保護令，昨天則將黃男以傷害、違反保護令，隨案移送台中地檢署偵辦。

黃男傷害、違反保護令送辦

台中市府社會局表示，去年已派社工協助黃家，家防中心已聲請並於上月二十三日獲核暫時保護令，限制繼父對四名子女施暴與騷擾。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法