台女在菲管理博弈 出入富豪區被鎖定

菲國軍警查扣該集團槍彈、假車牌、軍方制服、 刑警T恤等大批贓證物。 （記者邱俊福翻攝）

2022/03/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕在菲律賓遭綁架勒索的李姓女通緝犯是菲國一家線上博弈公司管理階層，因出入有錢人吃宵夜地點，意外被中國綁架集團鎖定，其實菲國近幾年線上博弈公司蓬勃發展，主要拓展華人市場，吸引許多台籍年輕人、潛逃通緝犯參與，但合法、非法夾雜，常有護照被扣、拒絕工作遭凌虐、恐嚇等等，風險極高，駐菲代表處呼籲國人切勿輕易嘗試。

菲國線上博弈在疫情前就已發展迅速，主打的華人市場以中國為主，因此需徵求會講中文的員工，薪水每月雖約六、七萬披索（約台幣四萬元左右），但相較於菲國公務員每月約一萬八千元披索，在當地算是高薪。

請繼續往下閱讀...

因此，許多我國年輕人在網路看到這類公司誇大優點的招聘廣告後，遭吸引前往就業，但非法的博弈公司會刻意隱瞞公司名稱，讓其無法網路查詢是否合法公司，且因已經給予免費機票、食宿，為留住員工，會扣押護照，只要員工要離職，便會被要求賠償雇主所支付的旅行、食宿、簽證等費用，因這些費用計算標準不透明，常引發糾紛。

到菲博弈公司求職 40台人受困求助

駐菲代表處統計，二○一八年迄今，國人在菲國線上博弈公司求職受困而請求協助脫困者共四十人，其中今年至今有兩名受害國人，其中一人因拒絕工作，遭公司人員毆打，另一人則不滿每日上班時數高達十四小時，且限制活動空間為住宿大樓內，影響人權，故國人要前往就業需審慎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法