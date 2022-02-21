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    首頁　>　社會

    一家三口借住 女婿竟縱火燒岳母房子

    2022/02/21 05:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南四十歲洪姓男子與妻小一家三口，同住在岳母善化區名下的透天厝，近來夫婦倆協商離婚，洪男前天卻傳揚言縱火的簡訊給妻子，妻子為防萬一，與小孩先離開住處並報案，洪男當晚前往縱火，建物嚴重燒毀，所幸母子逃過一劫；洪男深夜投案，警方昨依公共危險罪移送，並建請檢方聲請預防性羈押。

    協商離婚情緒不穩 幸妻小先離開

    善化區前晚發生民宅火警，警方調查，屋主的陳姓女兒與夫婿洪嫌近期協商離婚，前天一家三口出遊後，洪男突然情緒不穩，並傳簡訊給妻子，揚言傷害她及其親人，甚至要縱火。

    陳女接到簡訊後向警方報案，且與小孩先離開善化住家，以策安全，前晚七點廿四分該處民宅發生火警，消防人員撲滅後，發現二、三樓全毀，所幸未有人員傷亡。

    警方調閱路口監視器，發現洪男先至安南區的五金行買兩個塑膠桶，隨後到加油站買逾卅八公升的汽油，兩桶幾乎裝滿。

    洪男深夜向警方投案坦承縱火，供稱於房間內引燃棉被，因延燒迅速，自己的手也有灼傷，之後騎機車離開現場，在外徘徊。

    善化警分局昨天依公共危險罪嫌將洪男移送，因其有反覆實施的可能，建請檢察官聲請預防性羈押。

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