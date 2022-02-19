《彰縣》國民黨北斗鎮長李玄在涉貪將停職 連任布局生變

國民黨籍彰化縣北斗鎮長李玄在涉貪污圖利罪，除被褫奪公權兩年外，也將面臨停職。（資料照）

2022/02/19 05:30

〔記者張瑞楨、顏宏駿／綜合報導〕國民黨籍彰化縣北斗鎮長李玄在於二○一八年底上任，但二○一七年間因其妻楊麗香擔任鎮長時，李要求清潔隊陳姓班長違法打開北斗垃圾掩埋場大門，讓傅姓親友委託的砂石車司機進入傾倒廢棄物，藉此省下清運費，台中高分院審理後，依「非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪」改判他有期徒刑一年十月、褫奪公權二年。

放水讓業者廢棄物入公所掩埋場

判決書指出，二○一七年八月間，傅姓民眾委託劉姓業者拆除自家建物，這些廢棄磚塊、混凝土塊，由二輛砂石車運至北斗垃圾掩埋場，於大門被值班清潔隊陳姓班長攔下，砂石車司機聯繫劉姓業者又聯繫到李玄在，李要求陳放行，陳忌憚李的勢力，同意讓砂石車進場傾倒至指定掩埋區堆置，總重達五十四公噸。

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李未回應 李妻：一定會上訴到底

一審判處李玄在有期徒刑五年六月，但二審改判一年十月，刑期大幅降低，李玄在因所涉為貪污圖利罪，除被褫奪公權兩年外，也將面臨停職。李玄在昨天對此一整天都未回應，但其妻楊麗香表示，對二審判決結果感到遺憾，她的丈夫是清白的，將在收到判決書後再與律師研究，一定上訴到底，爭取清白。

該判決也打亂李玄在的連任布局，他可能得先面臨停職，年底鎮長選舉在即，是否選擇先辭職再參選？備受外界關注。

而李玄在所經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，也遭判刑六月，得易科罰金，再併科罰金一百萬元。

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