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    軍人涉殺2子案》夫妻前天出遊修補感情 未料又口角

    圖為蕭男與幼子的和樂照片。（取自蕭男臉書）

    圖為蕭男與幼子的和樂照片。（取自蕭男臉書）

    2022/02/14 05:30

    〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中市蕭姓職業軍人昨涉嫌殺害兩幼子，據了解，蕭男與劉女是透過交友軟體認識交往，成為情侶後奉子成婚，有登記結婚，但並未宴客，婚後因感情不睦常爭吵。

    去年妻提離婚 夫帶子離家出走

    去年十二月劉女提出離婚，當月底蕭男帶同二名幼子離家出走，劉女向警方報案緊急協尋，警方迅速找到父子三人。

    蕭男、劉女、劉女妹妹及其男友前天還一同出遊，希望能修補夫妻倆的感情，兩人卻在車上又起口角爭執，返家後劉女心情不佳外出散心，不料發生這起人倫悲劇。劉女案發接受檢方詢問後，全程不發一語。

    至於蕭男則於臉書貼文，並拍下其他男子接送妻子進出家門的影片，及妻子與某男兩人在LINE的曖昧對話，並寫下「…妳覺得沒跟別人發生關係不犯法，但其實這些對話紀錄來說，已經構成侵害配偶權…」。蕭男還強調，「我會放妳一個人自由的」、「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩」，對比他在臉書貼出與幼子的和樂照片，顯得諷刺又令人不忍。

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