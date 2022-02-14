自由日日shoot》專家︰感情出問題 應勇敢求助

蕭男墜樓，一樓雨遮可見明顯碰撞痕跡。 （記者歐素美攝）

2022/02/14 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕台中昨天發生蕭姓職業軍人與妻子婚姻生變，涉嫌殺害兩名年幼兒子後墜樓的憾事，台中市性別平等委員黃瑞汝表示，子女不是父母的資產，有自己的生命自主權，父母無權奪走，男方更不要為了面子而拒絕對外求助，進而釀成悲劇。

至於蕭男在臉書PO文稱「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了」顯示蕭男對未來夫妻離婚時，爭取子女監護權的疑慮。律師徐承蔭則強調，法院實務上，有很高比例是裁判父母共同行使親權，不論子女跟誰同住，都不影響父母的親權行使，「重點不在於孩子跟誰同住，而在於關係的建立，陪伴很重要，關係更重要」。

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黃瑞汝感嘆說，台灣雖逐漸走向性別平等，但「男兒有淚不輕彈」的觀念仍根深蒂固，認為男性求助他人是丟臉、沒面子，這是錯誤的想法，強調若有勇氣求助，就懂得珍惜生命，也就不會把孩子視為自己資產，要奪走就奪走，孩子生命不是屬於任何人，是屬於孩子自己。

孩子生命 父母無權奪走

黃瑞汝表示，根據衛福部的統計，男性輕生身亡人數是女性的兩倍，顯示男性遇到問題經常不願求助，呼籲男性朋友若遇到任何問題如感情、家暴等，不要怕沒面子，找朋友、找專家談談，蕭男是軍人，公部門有員工關懷專線、軍方有輔導長，都可以協助。

徐承蔭則說，許多夫妻離婚時激烈爭取子女監護權，事過境遷才發現，重要的不是監護權，而是親子關係的建立，從法律實務面分析，子女監護權（親權的行使與義務的負擔），原則上由父母雙方先協議，如協議不成，可向法院聲請調解，調解不成立，才由法院裁判，且法院是依「未成年子女之最佳利益原則」，不見得會判給女方，也不會一定判給男方，很高比例是裁判父母共同行使親權，不管如何，最重要一個觀念，必須善意提醒天下父母，孩子有獨立人格，孩子生命不是屬於任何人，是屬於孩子自己。

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