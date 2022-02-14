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    自由日日shoot》父母情變報復 孩子淪犧牲品 每年20兒少遭奪命

    台中昨發生蕭姓軍人涉嫌殺害兩名年幼兒子憾事，葬儀社將兩名幼子遺體移送殯儀館，母親劉女（右一）也隨同上車前往。（記者歐素美攝）

    台中昨發生蕭姓軍人涉嫌殺害兩名年幼兒子憾事，葬儀社將兩名幼子遺體移送殯儀館，母親劉女（右一）也隨同上車前往。（記者歐素美攝）

    2022/02/14 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台中市昨天發生蕭姓男子與妻子感情生變，蕭男竟涉嫌殺害兩名幼子，兩條無辜小生命成為大人的犧牲品，令人不勝唏噓。去年我國新生兒人數跌破十六萬大關，少子化、人口負成長日益嚴重，已成國安危機，但衛福部統計更顯示，每年平均約有二十名兒少因他殺死亡，衛福部分析發現，婚姻衝突為常見原因之一，特別是夫妻情感衝突，造成報復性、毀滅性的結局。

    常見婚姻衝突 釀成憾事

    衛福部保護司司長張秀鴛提醒，以殺害孩童作為懲罰對方的方式相當不人道，更造成社會不安，社福體系中有「家事商談服務」，能夠協助當事人，在婚姻衝突中理性面對問題，避免用毀滅式方式走上絕路。

    衛福部統計，二○一六年至二○二○年，零至十七歲兒少因他殺死亡人數，依序為十九人、廿七人、十二人、廿四人及卅六人。保護司進一步分析，家長殺子自殺樣態有三大因素，包括婚姻衝突、經濟困難，及家長本身患有疾病或精神困擾。

    張秀鴛指出，初步了解，此次事件的家庭，過去沒有接獲相關兒虐通報，疑因情感衝突釀下憾事，詳細事發過程與原因，已由檢調單位介入調查釐清。

    她表示，兒少因他殺死亡事件中，夫妻情感衝突導致的報復性方式是一大宗。

    應理性面對問題 勿走絕路

    張秀鴛說，當家庭關係出現衝突或疏離，已離婚或有意離婚且家中有未成年子女者，都可以尋求社區中的「家事商談服務」協助，提供個別或聯合諮商，讓專業的人聽聽看，到底家裡發生什麼事，民眾應該建立理性面對問題的觀念，不一定要走上絕路。

    張秀鴛也分析，除了情感衝突，另一個常見的是照顧問題，例如單親爸媽獨自照顧孩子，遇上經濟因素或孩子健康問題較難照顧等。此外，也曾有家長受精神疾病困擾而釀成憾事。

    可尋求社福協助 度過難關

    張秀鴛表示，資源一直都在，但民眾必須發出求救訊息，才能讓社工了解，可以提供什麼樣的協助。她舉例，如果是單親爸媽，因為離婚後的照顧問題，都可尋求各縣市政府的社福中心或撥打一一三專線，若照顧者本身有精神相關疾病，心理衛生中心也能引進政府及社會資源，提供相關協助，呼籲民眾，當發現身邊的家人朋友狀況不好，可以協助丟出求助訊息，讓專業資源介入，讓當事人度過難關。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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