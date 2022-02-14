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    毒品想進化學庫房 還得「嚴選」

    嘉義曾發生聲請採樣後銷燬大麻，遭地院裁定駁回。（圖為查扣大麻資料照，非新聞事件毒品）

    嘉義曾發生聲請採樣後銷燬大麻，遭地院裁定駁回。（圖為查扣大麻資料照，非新聞事件毒品）

    2022/02/14 05:30

    具腐蝕性、揮發性 就不符資格

    〔記者吳昇儒／新北報導〕法務部近年指定台中地方檢察署建置查扣毒品半成品、先驅原料及化學庫房，雖解決部分毒品查扣物無處可擺問題，但入庫物品仍有嚴格限定，許多毒品先驅原料具有腐蝕性、揮發性，因此不符入庫資格，若審理法院不同意採樣先行銷燬，有毒原料存放問題，仍難以解決。

    法務部近年為處理查扣毒品先驅物原料、半成品等問題，建置毒品庫、推動「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」，若能順利施行，就能避免這些毒品留在偵辦人員的辦公空間。

    法界人士指出，防護型的毒品庫需有合適設備、空間，且須專業化學人員專職管理，若無足夠經費、場地，難以建置；依台中地檢署的毒品庫規定，難收容國家標準 CNS15030 分類的危害性化學品（具腐蝕性、揮發性等物品）。

    大麻採樣後仍不准銷燬 檢氣炸

    檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法中提及，檢察官將案件起訴後，經審理法院同意，可在全程錄音、錄影的情況下，對扣案毒品進行啟封、取樣留存超過五十公克或毫升的樣品、封緘，剩餘「毒」證物可先交由專業單位銷燬。但有不少法官仍擔心會有爭議，不同意該作法。

    嘉義就曾發生地檢署向法院聲請採樣後銷燬兩千餘株的大麻等證物，遭地院裁定駁回，所幸提出抗告後，撤回重審，去年底裁定銷燬。

    去年銷燬百噸毒 法部指會協調

    法務部常務次長張斗輝表示，案件中的存放單位已由檢察機關提出採樣銷燬聲請，避免危險物質移動產生危險，才會先放原處；若遇不符存放於毒品庫規定的毒品先驅物原料，會請院方自行保管，或協調院方同意採樣銷燬，去年法院同意裁定銷燬數量已達一百多公噸。

    若遇到特殊情況，也會視狀況與院方協調，看是否有合適的地方存放，也不排除暫放在毒品庫，杜絕有毒物質放在第一線偵辦單位。

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