查到毒品原料無處擺 偵辦單位拿命苦撐

檢警調查扣的毒品若具腐蝕性、揮發性，因未有妥善保存空間，毒物可能會留置在偵辦單位的證物室，恐影響人員健康，而大麻不易保存，嘉義曾發生聲請採樣後銷燬大麻，遭地院裁定駁回。（圖為查扣大批毒品資料照，非新聞事件毒品）

2022/02/14 05:30

毒物可能滯留在偵辦單位

〔記者吳昇儒、錢利忠／新北報導〕檢警調破獲毒品工廠，會查扣含毒半成品或原料的證物，部分原料極具危險性，現行卻未有妥善保存空間，可供存放。衍生出案件起訴後，若法院不願意裁定先採樣保存，這批毒物可能就會留置在警局、海巡、調查局等第一線偵辦單位的證物室，須撐到判決定讞才可銷燬，期間散發的有毒物質，恐影響偵辦人員身體健康。

我國去年查獲的毒品數量為八千一百五十五點五公斤，其中如Ｋ他命先驅原料鹽酸羥亞胺等，都會散發出有毒氣體，依規定，警、調等單位移送後，要將這些證物隨案移交給地檢署，待檢方起訴，轉給審理的法院保存，直至定讞由專業單位銷燬。

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有原料會散發出有毒氣體

但這些證物會散發有毒氣體，起訴的檢方並不會收，只能「暫放」偵辦單位的證物庫代為保管。

採樣後銷燬 執行有爭議

一名資深檢察官指出，近年已修法並於去年五月施行，案件起訴後，得經審理法院同意，用採樣方式採取樣品，先將大部分毒品先驅或半成品原料銷燬，卻傳出部分法官憂心樣品會有爭議不同意，導致問題仍無解。

據悉，某單位曾查獲大量能製造成Ｋ他命的鹽酸羥亞胺毒品原料，該批毒品會發出氣味，吸入將造成健康危害，辦案單位只好自行買塑料桶裝載，以免毒氣四散。該案件尚在法院審理中，檢方雖聲請對毒品採樣銷燬，但被告與辯護人以毒品鑑定報告有疑義，聲請調查證據，導致偵辦人員只好與毒品原料一起辦公。

劉姓資深偵查佐表示，查緝到毒品原料或先驅物，若送到地檢署也沒有合適空間擺放，除了溫度、濕度，還要擔心有毒氣體擴散，院方更不可能收容，通常都是大家先想辦法，在不破壞證物下將它密封，避免氣體散出，並祈求案子趕快定讞，將這些物品銷燬。

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