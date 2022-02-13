程序不合法 驗出毒品也沒事

警方對毒品人口進行採尿，有一定的法律程序。（圖為資料照示意圖）

2022/02/13 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕王男出庭時發動突襲，狡稱警方沒有完成合法通知他的程序，反被法官將了一軍。他因吸毒之故，深知警方通知毒品人口採驗尿液，必須有合法通知程序，若程序不合法，即使被驗出有吸毒陽性反應，仍可免罪過關。

資深警員指出，王男施用毒品經觀察勒戒執行完畢，兩年內須到派出所定期驗尿；警方對毒品人口進行採尿，有一定的法律程序，「採驗尿液實施辦法」第九條規定，警察機關依「毒品危害防制條例」第二十五條第二項規定執行定期尿液採驗，每三個月至少採驗一次。

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此外，警方通知毒品人口採驗尿液，必須用書面方式通知，通知書上要載明無正當理由不到場者，得依法強制採尿。

吸毒的王男是「過來人」，十分清楚驗尿程序，因此趁出庭時抗辯，許姓警員未書面通知他，以「通知程序不合法」為自己辯護。

想用毒樹毒果理論脫罪 被戳破

王男無非是想用「毒樹毒果理論」為自己脫罪，也就是警方如果未依法通知他驗尿，就算驗出他的尿液有毒品反應，也因為採尿程序不合法，警方採驗的尿液就不具證據力，法院也因而無法使用他的尿液這項證據，就會判他無罪。所幸「魔高一尺，道高一丈」合議庭法官當庭發動搜索，勘驗他的手機，拆穿王男謊言。

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