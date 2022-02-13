「證據在口袋裡」法官當庭開搜索票 起出手機打臉毒蟲

王姓男子因多次吸毒，深知警方通知毒品人口採驗尿液，必須有合法通知程序，意圖以程序不合法脫罪，被法官識破。（圖為資料照示意圖）

2022/02/13 05:30

尿液驗出毒品反應

他出庭否認是他的

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子是多次吸毒的「過來人」，對檢警逮捕及驗尿等法律程序十分熟悉，日前因毒品罪到基隆地院出庭時，當庭發動突襲，抗辯警方對他驗尿的程序不合法，應判無罪；機警的基隆地院合議庭法官，認為「關鍵證據就在王男口袋裡」，罕見地當庭開搜索票搜索王男身體，起出手機勘驗，根據通訊軟體LINE的對話，確認警方有提醒他驗尿，到警所時也有給通知書，將他判刑三月確定。

王男因施用毒品，經過執行、觀察勒戒後，依法須定期到派出所報到驗尿，去年四月王被警方通知採尿，驗出毒品陽性反應；王男一審被基院獨任法官判刑三月。

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還說警沒通知驗尿

主張驗尿程序非法

案件上訴出庭時，開庭到一半，王男向基院合議庭三位法官辯稱，警方未以書面通知他驗尿，他自己到派出所後迫於警方壓力不得不配合，主張驗尿通知程序不合法；他也否認「有『毒』的那泡尿」是他的。

合議庭為釐清警方有無依法通知王驗尿，先勘驗通知王驗尿的許姓警員手機，LINE的內容顯示，許員去年四月一日起即開始告知王要來驗尿，同月九日王到警所，對話中王均未質疑警方的通知是否合法。

合議庭詰問LINE對話是否屬實？王稱自己沒用LINE、也沒帶手機，但庭上人員發覺王男褲子口袋似有類似手機的突起物，問王「要不要在身上找看看」，王仍拒絕。

手機顯示警有聯絡

毒蟲被判刑躲不了

法官認為「證據就在口袋裡」決定保全證據，此時公訴檢察官也當庭聲請搜索票，法官立即簽發由法警搜身，果然在王男左褲袋搜出手機，確認內有許員與王男的對話，雖多數已刪除，但仍有許提醒王下次定期驗尿的時間。此外，比對王男其他月份所採的尿液檢體，也確認驗出毒品反應的尿液是王男的無誤。

合議庭認定，許員早已通知王，驗尿當天也有把通知書給王簽字，王當時未拒絕採尿，警方有依法通知，因此仍判王男有罪，維持三月刑度確定。

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