超旺彩券行 才刮出百萬 又開出3.49億大樂透頭獎

新竹市香山區財神發投注站開出大樂透三．四九億元獨得頭獎，昨晚上已有不少民眾來買彩券沾喜氣。（業者提供）

2022/02/12 05:30

〔記者鄭琪芳、洪美秀／綜合報導〕昨晚開獎的大樂透，頭獎一注中獎，獨得三．四九億元，獎落新竹市香山區中華路五段「財神發商行」。

本期大樂透中獎號碼「二三、二四、三○、四二、四四、四六」，特別號「四八」，頭獎一注中獎、獨得獎金三億四九二九萬餘元，二獎兩注中獎、各得二二五萬餘元。

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新竹香山臨近財神廟

老闆研判過路客中獎

老闆莊祖銘說，他的投注站就位在香山財神廟附近，最近很多人到財神廟拜拜後，來買刮刮樂及大樂透彩券，研判是過路客中獎，且應是電腦選號，這已是他的投注站今年春節以來，第二度開出大獎，直呼真的是財神爺眷顧。

莊祖銘指出，他開彩券行已十多年，過去大多開出零星的小獎，這是首度開出大樂透頭獎，他的女兒剛出生滿月沒多久，可能因此帶來福氣，加上投注站就位在香山知名的財神廟附近，才會福上加福，讓他的投注站大年初二刮出百萬元的刮刮樂，更在昨晚雙喜開出大樂透頭獎，財運旺旺。

另外，台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續三十二期摃龜，預估下週一（十四日）頭獎上看十二．五億元，是今年第一個超過十億元以上的頭獎。台彩表示，自第四屆（二○一四年起）以來，威力彩共開出三十五次頭獎，其中頭獎獎金超過十億元僅十二次，金虎年開春威力彩頭獎就累積超過十億元，可見財神爺真的是虎虎生風。

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