旅店少東偷拍無罪／律師︰沒拍到可用社維法裁罰

旅店門縫偷拍房客，飯店少東逆轉無罪。圖為模擬情境照與新聞本案無關。（記者蔡清華攝）

2022/02/11 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家旅店的黃姓少東，前年被投宿的房客捉到，以手機伸入房門下方的門縫意圖偷拍，雖然警方檢視手機，並未發現偷拍內容，橋頭地院簡易庭仍依妨害秘密罪處拘役四十日，檢方認判刑過輕提上訴，橋頭地院則以妨害秘密罪未處罰未遂犯為由，改判無罪。

律師葛光輝表示，本案關鍵在於是否有足夠的證據，認定被告已拍到他人隱私內容，但不代表只要沒拍到就沒事，社會秩序維護法規定，於臥室、浴室廁所等只要有窺視動作就成立，最高可罰六千元。另，被害人也可主張民事侵權求償救濟。

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判決指出，黃男為高雄市一家被評等為三星級旅館的負責人之子，仍是大學生的他，平時協助該旅館的營運，前年八月二日晚間，王男與友人前往投宿一二○五號房，當晚七時十五分許，黃男趁四下無人之際，將其手機鏡頭，從房門下方的門縫伸入。

房客發現有異，王男光著身子衝出房門，但已空無一人，著裝後到櫃檯質問正在操作電腦的黃男並報警，警方到場黃坦承意圖偷拍，但辯稱：當天剛把手機伸進去就被發現，來不及開啟手機畫面，未看到任何影像就離開，警檢視手機，也未發現相關偷拍內容。

黃姓少東曾尋求與房客和解被拒，橋頭地院簡易庭依妨害秘密罪處拘役四十日，得易科罰金四萬元。 檢方認為判刑過輕提上訴。

橋頭地院合議庭認為，被告雖坦承偷拍犯行，但無證據顯示被告已窺得偷拍內容，被告著手實施窺視行為，但尚未發生侵害他人隱私的結果，妨害秘密罪既未處罰未遂犯，於是改判無罪，可上訴。

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