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    盜盲女655萬／賊看護觸3罪 勢必要關

    賊看護觸3罪勢必要關示意圖。（資料照）

    賊看護觸3罪勢必要關示意圖。（資料照）

    2022/01/26 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市雙眼全盲的蔡姓女子，願意將兩筆存款遺產，餽贈給王姓男看護，王男卻等不及蔡女過世，就涉嫌盜領存款達六百五十五萬元，王男否認犯行，還偷錄音套蔡女的話，想藉此躲過刑責。律師徐承蔭認為，檢方認為王男同時觸犯三項罪名，包括刑法的業務侵占罪，可處六月以上、五年以下有期徒刑，且他盜領五十七次，金額並不低，惡性不算輕，王男勢必入獄；除非王男無前科，且賠償或部分賠償蔡女，取得蔡女原諒，才有可能獲得緩刑，免除蹲苦窯之災。

    除非賠償並取得蔡女原諒

    王男被認定觸犯的罪名除了刑法業務侵占罪，還有刑法的非法由自動付款設備取財罪，可處三年以下徒刑、拘役或三十萬元罰金；以及刑法的非法以電腦製作不實財產得喪變更紀錄取財罪，檢方從重以這一項罪名起訴，可處七年以下徒刑，得併科七十萬元以下罰金。

    徐承蔭說，不論法官是將五十七次提領，視為一次概括犯意，或認為犯五十七罪，輕判可能性極低，判刑合併執行後，判十月、甚至一年以上都不為過。如果王男不想入獄，最好是坦承犯行，將盜領的錢全部或部分還給蔡女，取得蔡女原諒，才可能免除牢獄之災。

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