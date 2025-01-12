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    強烈大陸冷氣團影響竹苗明清晨下探6度 週二高溫重回20度

    低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    低溫分布。（圖為中央氣象署提供）

    2025/01/12 17:16

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受到強烈大陸冷氣團影響，各地出現低溫。中央氣象署指出，這一波強烈大陸冷氣團造成的最低溫預計發生在明日清晨，其中新竹、苗栗局部氣溫可達6度以下，後隨著冷氣團影響減弱，週二各地氣溫有機會重回20度以上，但同日晚間起就會再度降溫。

    中央氣象署預報員張承傳指出，今日雖持續受到強烈大陸冷氣團影響，但白天起氣溫回升，高溫可達18至27度，與今日清晨相比，日夜溫差相當大，而明日受到較強的輻射冷卻影響，清晨多數地區仍會出現10度以下低溫，尤其新竹、苗栗等局部氣溫可達6度以下。

    張承傳表示，這一波強烈大陸冷氣團預計明天白天起減弱，各地氣溫逐漸回升，且因台灣周邊水氣偏少，各地晴到多雲，僅花東有零星降雨，北部、東北部可達19至20度，中南部可達23度，日夜溫差將比今天更明顯，且週二白天氣溫仍將持續上升。

    不過，張承傳說，週二晚間起，將有另一波大陸冷氣團開始影響台灣，並預計持續到週五清晨，各地氣溫再度轉冷，其中西半部、東北部低溫僅12至14度，花東地區約15至16度，另高溫方面，北部、東北部約16至17度，中南部約20度上下。

    張承傳進一步說明，週二晚間至週三期間，冷氣團將為北部、東北部帶來局部短暫雨，南部地區、中部山區等則因南方雲系靠近，也有降雨機率；週四後因水氣逐漸減少，雖清晨期間西半部山區仍有局部短暫雨，但白天起各地將恢復到多雲到晴的好天氣，僅迎風面、東半部地區有局部短暫雨。

    此外，張承傳表示，冷氣團影響期間，週二晚間至週四清晨期間，中部以北3000公尺以上高山有機會出現降雪，待冷氣團週五白天起影響減弱，週六、週日氣溫都將持續回暖。

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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