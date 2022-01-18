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    首頁　>　社會

    處理有害廢棄物獲暴利 3嫌收押

    2022/01/18 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕前年九月高雄市鳥松區倉庫深夜傳化學異味，檢警經一年多調查，追出專門處理有害事業廢棄物不法集團，今年元月中旬收網逮捕涉案份子十八人到案，初估不法獲利數百萬元，三主嫌法院裁定收押禁見。

    橋頭地檢署會同保七總隊三大隊三中隊專案小組鎖定四十歲劉男（另案在監）、五十歲鄭男涉嫌重大，又另發現高雄市湖內區某魚塭，亦有遭堆置、回填廢棄物之情事，一月十一日發動搜索，傳喚鄭男、彭女及李男等十八人到案。

    調查發現，鄭男、劉男前年八月間承租鳥松區中正路倉庫後，對外收受裝有廢矽橡膠之鐵桶、裝有丙烯酸乙酯之貝克桶，以及廢玻璃纖維板等廢棄物後，再將該批廢棄物違法棄置於鳥松區中正路倉庫內，部份標示有毒廢棄物，致散發異味，影響環境。

    另彭女透過管道得知劉男在湖內區有一處魚塭可供堆置、回填廢棄物後，隨即對外收受營建廢棄物，由李男駕駛聯結車自去年八月起載運混有木材、塑膠、鋼筋、水泥及土塊之營建混合廢棄物至漁塭堆置、回填，並收取費用。

    案經檢察官鄭子薇等人訊問後，將鄭、彭、及李嫌三人涉犯廢棄物清理法嫌疑重大，且均有勾串滅證之虞，而有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

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