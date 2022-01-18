酒駕愛睏 建築工撞死台南才女

潘男（右圖）酒駕撞死賴女（ 左圖），肇事後潘男呆坐在路 邊（下圖）。 （民眾提供）

2022/01/18 05:30

大執法隔天就闖禍 潘男殺人罪移送

〔記者萬于甄／台南報導〕酒駕零容忍，警政署元旦起發動全國擴大取締酒駕勤務，本月十五日剛執行完第三波取締，卅五歲建築工人潘宗銘隔天行經台南市西拉雅大道，疑酒醉開到睡著，車子跨過分隔島衝進機慢車道，追撞騎機車的四十九歲賴姓在地女藝術家，賴女傷勢嚴重送醫不治，潘男酒測值○．三六毫克，警方依殺人罪、公共危險等罪嫌，將他移送台南地檢署，檢方諭令五萬元交保。

潘宗銘酒測值0.36肇事呆坐路邊 5萬交保

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從事營造建築工人的潘男，十六日上午到善化訪友，幾杯黃湯下肚後自行開車離去，潘男沿西拉雅大道陸橋行駛，下陸橋準備進入南科園區前，轎車突高速衝撞快慢車道的分隔島，直接撞上前方同向行駛在機慢車道上的賴女，消防局上午約十點接獲報案，救護人員趕抵，發現潘男呆坐路旁，賴女躺臥在地，左小腿嚴重骨折、無呼吸心跳，雖有善心人士協助CPR，等待救護人員接手，送醫搶救仍回天乏術。

賴女為在地藝術家 前新市區長鄭枝南長媳

據悉，賴女為前新市區長鄭枝南的長媳，賴女在地方辦過許多畫展，也是知名的攝影好手，是知名的在地藝術家，長年擔任南科管理局相關活動攝影。

南科管理局十六日舉辦廿六週年局慶活動，賴女原要前往協助活動攝影工作，卻在途中遭酒駕者撞死，讓家屬、同事悲痛萬分。

賴女的南管局同事說，當天遲遲沒等到她來幫活動攝影，後來傳出是發生車禍意外，真是難以相信，相當惋惜。

賴女兒子臉書追思…下輩子要再做妳兒子

賴女的兒子昨也在臉書寫下對母親的思念，文中提到「有好多話跟事情還沒跟妳分享跟妳聊天…下輩子要再做妳兒子」。

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