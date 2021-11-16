男大生轉普通病房 母：惡人獲懲才會安心

宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，傷勢持續改善，宋母說兒子目前仍在恐懼中。（家屬提供）

2021/11/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十八歲宋姓男大生七日遭瑪莎拉蒂張敦量等三惡煞打破頭重傷，台中警方昨宣佈偵破主嫌張敦量幕後的博弈集團，宋母表示，兒子傷勢雖持續好轉，但仍在恐懼中，她對警方能積極辦案感到欣慰，希望「惡人獲得該有懲罰，等到判刑，我們才會真得安心」、「不然他們又被放出來，我們以後還敢在這邊生活嗎？」

兒仍恐懼 不敢提案發經過

宋生已於昨晚從加護病房轉至普通病房（見圖，家屬提供），宋母擔心他的人身安全，院方告訴她醫院管制嚴格，請她安心，宋母說，兒子很善良，還不敢提案發經過，仍活在恐懼中，但有點躁動，大家也不敢問他。

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宋生前天已拔除鼻胃管，開始進食，宋母特別準備布丁，由於醫院有送餐，兒子也有跟護理師要兩顆饅頭，後來改要一顆，胃口不錯，宋母說兒子很注重身材，現在左眼還腫脹，轉動較慢，醫院將會同眼科及精神等科別診療。

張敦量的父母十日到醫院下跪、發聲明致歉，宋母前日也發聲明回應「無法原諒」「難以接受」，表示兒子珍貴生命被輕賤如螻蟻草芥，她昨日重申，張嫌應該負起他的責任，不要因他的個人行為波及他人，父母的態度也應是讓孩子承擔責任，才是正確教育。

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