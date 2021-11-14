「少女認錯賓士車款不稀奇」淫團首腦無罪 上級審打臉

台南地檢署上訴指出，多數人買不起賓士車，也不會對賓士有研究，連檢察官自己也分不清楚Ｃ二五○跟Ｃ三○○的差別，如何強求少女了解？（資料照）

2021/11/14 05:30

組少女應援團 「試車」誘賣淫

〔記者王捷／台南報導〕從事色情業的男子張浡紳組成「少女應援團」，先誘少女「試車」，再引誘她們賣淫。台南地院認為少女指證載送她們的賓士車款「不對」，及供詞有出入，將張男判決無罪；檢方上訴認為「連檢察官都分不清楚賓士Ｃ二五○跟Ｃ三○○的差別」，如何強求少女懂得分辨？台南高分院認定此說有理，逆轉認定張男觸犯兒少性剝削條例罪，將他判刑四年二個月；張男未上訴後定讞。

載出門賣春 不斷更換車輛

全案是四年前警方追查一件少女援交案時，查出張男五年前操控仲介三名高中少女賣淫。張男很小心，開車載少女賣淫時，不斷更換車輛、LINE帳號與名稱，而且他利用飯店房間當工作室，飯店業者為了業績，也答應他不留出租資料，讓他長期租用；但仍被警方查獲。

請繼續往下閱讀...

檢也分不清車款 少女怎懂

張男四年前犯下的仲介賣淫被判有罪，但他對五年前操控本案的三名少女賣淫案，堅不認罪。一審台南地院審理時，雖少女指述張男犯行、張男暱稱及張男使用賓士車等情，但有些供詞不同；至於飯店經理證實張男長期租用房間，但租用時間是二○一七年，非發生本案的二○一六年。

一審法官陳川傑認為少女無法提供更多積極證據，而少女指稱張男駕駛賓士Ｃ三○○，也與張男拿出權利車讓渡書的車款是Ｃ二五○不同，不足以認定張男有罪，依此判決無罪。

二審逆轉 判四年二月

台南地檢署上訴指出，多數人買不起賓士車，也不會對賓士有研究，連檢察官自己也分不清楚Ｃ二五○跟Ｃ三○○的差別，如何強求少女了解？少女對張男的暱稱、車輛等供詞有出入，應是調查時距離案發當下過了很久，記憶難免有出入。台南高分院綜合證詞等證據，認定張男有罪，改判四年二個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法