離譜！拘留超時 搶匪押不成又搶

新北地檢署昨表示，已提醒檢察官及警方，拘提或逮捕被告後，計算法定障礙事由務必保守謹慎。（資料照）

2021/11/11 05:30

警竟算錯偵訊時間 檢也沒發現 法官驚覺逾法定24小時 當庭放人

〔記者吳政峰、王定傳、翁聿煌／綜合報導〕新北市警方八月廿四日逮捕王姓搶匪，錯估夜間偵訊時間，檢察官也沒發現，直到向新北地院聲請羈押，法官認定王男的拘留時間已超過法定廿四小時，廿六日裁定放人；王男走出法院才四天，又於同月卅日再犯搶案。新北檢方承認疏失，法務部昨表示，已提醒各地檢署注意司法實務對留置期間的計算方式。

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四十歲王男八月廿四日騎偷來的機車搶走謝姓被害人手提包，三峽警分局調閱監視器，同日下午四點逮捕王男，在他身上起出毒品，帶回偵辦。

夜訊沒說 又算錯入夜時間

警方依法不得在逮捕當天日落到隔天日出期間進行「夜間訊問」，這段期間稱為「法定障礙事由」，不用列入檢警共用的廿四小時留置時間，若嫌犯同意夜訊，則要併入廿四小時內計算。

當天日落時間為傍晚六點四十一分，隔天日出時間是清晨五點卅二分，中間約十一小時，未料警方未明確告知檢察官，當天晚上九點十分曾夜訊王男四十分鐘，隔天下午四點五十分把卷宗呈報新北檢時，又把十一小時錯計為十三小時。

檢聲押搶匪 法官揪錯

時值武漢肺炎疫情期間，檢察官採遠距訊問，未警覺到警方有夜訊及算錯時間，廿五日晚間九點複訊後，認為王男有前科、且有逃亡及再犯之虞，廿六日凌晨近兩點向新北地院聲押。

法官認為，警方廿四日晚間九點十分有偵訊，在此之前的時間應計入檢警留置時間，再扣除解送等時間，最遲應於廿五日晚間十一點半聲押，但檢方遲至廿六日提出，已超過法定拘留時間，當庭諭知放人。

出來才4天 又飛車打劫

王男幸運重獲自由，竟於同月卅日下午再度飛車搶奪，搶走蔡姓女子放在機車置物籃內的包包。檢警有前車之鑑，逮人當天立即聲押，獲法院裁准，並將兩案速偵速結，分別於八月廿七日與九月十四日起訴，移審新北地院後續押，王男現關押在台北看守所。

檢認疏失 法部提醒注意

新北地檢署昨表示，已提醒檢察官及警方，拘提或逮捕被告後，計算法定障礙事由務必保守謹慎，於廿四小時內訊問完畢及後續處置，避免逾期聲押遭法院駁回。三峽警方昨回應，本案事涉檢警雙方偵辦默契與協調性，不便表示意見。

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