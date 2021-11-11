為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離譜！拘留超時 搶匪押不成又搶

    新北地檢署昨表示，已提醒檢察官及警方，拘提或逮捕被告後，計算法定障礙事由務必保守謹慎。（資料照）

    新北地檢署昨表示，已提醒檢察官及警方，拘提或逮捕被告後，計算法定障礙事由務必保守謹慎。（資料照）

    2021/11/11 05:30

    警竟算錯偵訊時間 檢也沒發現 法官驚覺逾法定24小時 當庭放人

    〔記者吳政峰、王定傳、翁聿煌／綜合報導〕新北市警方八月廿四日逮捕王姓搶匪，錯估夜間偵訊時間，檢察官也沒發現，直到向新北地院聲請羈押，法官認定王男的拘留時間已超過法定廿四小時，廿六日裁定放人；王男走出法院才四天，又於同月卅日再犯搶案。新北檢方承認疏失，法務部昨表示，已提醒各地檢署注意司法實務對留置期間的計算方式。

    四十歲王男八月廿四日騎偷來的機車搶走謝姓被害人手提包，三峽警分局調閱監視器，同日下午四點逮捕王男，在他身上起出毒品，帶回偵辦。

    夜訊沒說 又算錯入夜時間

    警方依法不得在逮捕當天日落到隔天日出期間進行「夜間訊問」，這段期間稱為「法定障礙事由」，不用列入檢警共用的廿四小時留置時間，若嫌犯同意夜訊，則要併入廿四小時內計算。

    當天日落時間為傍晚六點四十一分，隔天日出時間是清晨五點卅二分，中間約十一小時，未料警方未明確告知檢察官，當天晚上九點十分曾夜訊王男四十分鐘，隔天下午四點五十分把卷宗呈報新北檢時，又把十一小時錯計為十三小時。

    檢聲押搶匪 法官揪錯

    時值武漢肺炎疫情期間，檢察官採遠距訊問，未警覺到警方有夜訊及算錯時間，廿五日晚間九點複訊後，認為王男有前科、且有逃亡及再犯之虞，廿六日凌晨近兩點向新北地院聲押。

    法官認為，警方廿四日晚間九點十分有偵訊，在此之前的時間應計入檢警留置時間，再扣除解送等時間，最遲應於廿五日晚間十一點半聲押，但檢方遲至廿六日提出，已超過法定拘留時間，當庭諭知放人。

    出來才4天 又飛車打劫

    王男幸運重獲自由，竟於同月卅日下午再度飛車搶奪，搶走蔡姓女子放在機車置物籃內的包包。檢警有前車之鑑，逮人當天立即聲押，獲法院裁准，並將兩案速偵速結，分別於八月廿七日與九月十四日起訴，移審新北地院後續押，王男現關押在台北看守所。

    檢認疏失 法部提醒注意

    新北地檢署昨表示，已提醒檢察官及警方，拘提或逮捕被告後，計算法定障礙事由務必保守謹慎，於廿四小時內訊問完畢及後續處置，避免逾期聲押遭法院駁回。三峽警方昨回應，本案事涉檢警雙方偵辦默契與協調性，不便表示意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    檢警共用24小時 程序正義勿輕忽
    2021/11/11 05:30

    檢警共用24小時 程序正義勿輕忽

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播