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    超跑小擦撞 男大生遭爆打命危

    瑪莎拉蒂車身擦撞並不嚴重，但三煞卻差點打死大學生。 （記者張瑞楨翻攝）

    瑪莎拉蒂車身擦撞並不嚴重，但三煞卻差點打死大學生。 （記者張瑞楨翻攝）

    2021/11/11 05:30

    警緊急逮回3惡煞 建請檢方聲押

    〔記者張瑞楨、許國楨、蔡淑媛、邱俊福／綜合報導〕就讀逢甲大學一年級的宋姓男大生，七日凌晨駕福斯汽車載四名同學行經台中市西屯區，與一輛瑪莎拉蒂「海神」擦撞，跑車駕駛李韋霖、乘客張敦量與陳勁豪一下車，就窮兇惡極毆打宋男，還威脅「敢報警試試看，電話給我放下」；警方認為三男僅犯傷害罪，訊後放人及函送法辦，但宋男送醫後命危，警方昨趕緊逮回三嫌，建議台中地檢署聲請羈押。

    警政署：捍衛法治決心 不容挑戰

    警政署強調，面對一切暴力不法情事及犯罪份子，警方絕對嚴厲追緝，捍衛法治，肅靖治安的決心與立場不容挑戰。

    福斯車上行車紀錄器畫面顯示，當時二十五歲李男、二十三歲張男與十九歲陳男下車，質問「現在是怎樣，擠什麼擠（指變換車道）？」宋連稱「對不起，我沒有看到」。

    猛打被害人頭部 威脅敢報警看看

    三煞仍大吼「給恁爸下車」，張還持棒球棍勒頸拉宋下車及推宋男的頭撞車身，宋比手勢要同學報警，張叫囂「敢報警試試看…」李、陳也加入施暴，還撂來兩車、八名刺青男助勢；幸好警先趕到，助陣者未動手。

    中市警六分局員警認為當時宋意識清楚能走路，沒當場見到打人場面，三嫌非現行犯，做完筆錄後讓他們離去。當天上午宋母到警局，警方才知宋命危，宋的同學指證三嫌「死命重擊頭部」，警找回三人改依殺人未遂罪偵辦，仍讓他們離去。

    宋母昨控惡徒暴行及質疑台中治安，台中市長盧秀燕向家屬致歉，要求警方「查清楚背後是誰給他們撐腰」；警方再次逮回三人及帶回四名刺青男，強調絕對嚴辦，並追查組織犯罪。

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