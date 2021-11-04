包養男慘遭矇眼綁手 死不准報復

林女目前依殺人罪聲押獲准。（記者陳冠備翻攝）

2021/11/04 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕台北市張姓男子遭酒店妹設局殺害，遺體被丟棄在偏僻的彰化縣埔鹽鄉東螺溪。警方調查，張男已離婚，少與家人聯繫，但頗有經濟基礎，駕駛BMW百萬名車，他與女子林姝妤在酒店認識，還花大錢包養，出手大方下被歹徒盯上，不知不覺陷入桃花劫被當肥羊宰，進而喪命，死後頭腳被黑色塑膠帶套住，眼睛更矇著膠帶，凶手目的就是不讓死者報復，手段殘忍。

張男離婚開BMW百萬名車

警方調查，張男並無固定工作，離婚後也未與兒子同住，但會定期跟在台中工作的兒子見面，事發前曾跟兒子約定買鞋，卻突然失卻音訊，而林女為彰化福興鄉人，在台北酒店上班，私下有「林小彤」、「Kevin Lin（蟹小彤）」等多個臉書帳號，不過感情狀態都標示「單身」，也從未放上與張男的公開合照。

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林女臉書有多個帳號 都標單身

警方表示，張男被棄屍地點相當偏僻，林女應有地緣關係，才會將死者丟入東螺溪，以為難以察覺，但法網恢恢，沒想到東螺溪河床遭廢清業者違法棄置大量土石，讓河道變淺，加上屍體一腫脹增加浮起，張男很快就被發現。

現場目擊者表示，張男被發現時，身體被綁兩塊重約四十公斤石塊，其中一塊已掉落河中，但手腳都被麻繩捆著，頭腳也被黑色塑膠帶套住，連眼睛都被用膠帶矇著，根據民間習俗，就是不讓張男死後，有手有腳有眼睛回來報復。

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