消防建設代局處長准辭代理職 議員批是煙霧彈

2021/11/04 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在彰化市喬友大樓火災釀成四死廿一傷悲劇之後四個多月，彰化縣政府昨天終於公布行政裁處，消防局代理局長邱聰佳、建設處代理處長陳威宏雙雙自行請辭代理工作；縣議員吳韋達痛批，請辭代理工作還是副局長、副處長，這根本是政治裁處！

彰化縣政府昨天下午公布喬友大樓火災事件的行政調查報告，也公布人事行政裁處，副縣長林田富表示，邱聰佳、陳威宏雙雙都在火調完成後就已透過書面請辭代理工作，以負起指揮督導不周的責任，也獲得同意。

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林田富強調，但因為災後還要進行檢討以及精進改革作為，縣長王惠美認為現階段兩位代理局處長仍應堅守崗位，努力完成各項改善，等到災害事故調查出爐後，再來做通盤檢討；其餘人員行政疏失的懲處部分，等中央調查出爐，就會在最快時間內簽報考績會懲處。

林田富指出，縣長王惠美在喬友火災一發生就說該究責就究責， 該法辦就辦，縣府絕不護短，也不會迴避，這是縣府一貫的立場與態度。

針對縣府公布的人事裁處，吳韋達表示，這根本就是政治裁處，不是專業考量，因為消防局、建設處的兩位代理局處長，不過就是取消代理，回到原本的副局長、副處長，這樣的裁處完全就是煙霧彈。

吳韋達強調，喬友火災人事檢討看似照抄高雄城中城大火，但城中城大樓是消防局長、工務局長在火調之後雙雙請辭，但彰化縣只是辭去「代理」，讓人覺得縣長王惠美所說的「該究責就究責」，根本就是說說而已！

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