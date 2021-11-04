殉職消防父邀出席喬友追思會 王惠美避不見面

因被警方攔阻，邀請函最後由秘書長賴振溝（前排右二）接下，罹難消防員之父陳貴森（前排右三）不滿。（記者劉曉欣攝）

2021/11/04 05:30

痛批要真相就說偵查不公開 比遇到詐騙集團還慘 王惠美剛好在1樓舉行青創成果記者會 但未見

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市喬友大樓發生大火後四個多月，將於今晚在彰化火車站前舉辦喬友追思晚會，而救火殉職的消防員父親陳貴森等人，昨天到縣府遞交「邀請函」給縣長王惠美，卻被警方擋在縣府一樓側門外面，王惠美則剛好在一樓舉行青創成果記者會卻避不見面，此舉令陳貴森痛批，要真相就說偵查不公開，彰化人比遇到詐騙集團還要慘！

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追思今晚在彰化火車站前舉行

彰化市喬友大樓火災造成四死廿一傷，彰縣府在昨天下午才公布行政調查報告，先前都以「有消防人員因公殉職」，推拖要由中央來主導調查，由於高雄城中城大火在發生後半個月就公告火災行政調查報告，縣府才改口會儘速公布行政調查。

現場將保留位子給縣長參加

消防員工作權益促進會今晚六點將在彰化火車站前舉行喬友追思晚會，昨天特別前往縣府廣場舉行記者會邀請縣長王惠美能夠到場參加，該會秘書長朱智宇表示，希望縣府儘快公布真相，追思現場也會保留個位子給縣長參加。

昨遞邀請函 被警方人牆擋住

消促會一行人發現王惠美就在縣府一樓室內主持青創成果記者會，隨即從縣府廣場轉往側門，準備進入會場，遞交「邀請函」給王惠美，但被警方以人牆擋住，員警隨後關上側門的玻璃門，縣議員吳韋達痛斥對縣府「失望透頂」，自稱是「縣長媽媽」的王惠美在裡面開青創成果記者會，卻不能見見痛失兒子的消防員父親，真是超級諷刺。

磺溪文化協會創會長楊子賢則表示，喬友大樓是一燒再燒，一百多天過去了也等不到調查報告，高雄城中城大火則是半個月拿出調查報告，請問縣府對於人命的誠意何在？

縣府秘書長出面接下邀請函

縣府最後派秘書長賴振溝出面接下邀請函，但被問到縣府今天到底會不會派副縣長以上層級參加追思會？賴振溝僅回「尊重縣府安排」，讓殉職消防員父親陳貴森氣到發飆說，家屬要問真相，就回答偵查不公開，彰化人比遇到詐騙集團還要慘！

消防局事後發出新聞稿表示，喬友火災早已完成行政調查作業，因有消防員殉職，由中央成立「災害事故調查委員會」，基於內政部函示應予保密，才會採取保密方式辦理，由於內政部在日前發布新聞，認為縣府可公告調查報告，已安排昨天下午辦理行政調查報告說明會。

縣府表示，昨天上午安排青創成果記者會，縣長認為已經公開的行程，沒道理因為刻意、無理的鬧場而退縮，何況，吳韋達也是青年議員，跑來青年農民活動鬧場，選擇用非法集會方式，甚至侵門踏戶的方式來縣府表達意見，也令人無法理解。

消促會在彰縣府廣場邀請縣長王惠美參加喬友追思晚會。（記者劉曉欣攝）

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