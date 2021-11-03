身障又行善 21刀砍死友 輕判9年

等法院考量蘇男領有「極重度」身心障礙手冊，平日有捐款善行，符合自首規定，且與死者家屬達成和解，昨輕判九年徒刑。（資料照）

2021/11/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕五十六歲男子蘇文斌，不滿十一年來累計借款近億元給洪姓友人，洪男卻欠錢不還，去年憤而持開山刀砍殺洪男的頭、胸部等處達廿一刀，洪傷重致死，蘇犯案後主動自首，一審依殺人罪判十三年，高等法院考量蘇男領有「極重度」身心障礙手冊，平日有捐款善行，符合自首規定，且與死者家屬達成和解，昨輕判九年徒刑。

事後主動自首、與家屬和解

蘇文斌十一年前陸續借款給洪姓友人，累積金額近億元，洪以票據、設定抵押權方式擔保部份借款。

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近年來，蘇男屢次向洪男催討債務未果，去年十月廿一日上午，蘇男赴新北市洪男經營的洗車場未找到他，同月廿三日早上六時四十七分，蘇男改赴新北市林口區某私人宮廟找洪男，雙方一言不合，蘇男持開山刀砍殺洪的頭部、頸部和腹部等處，造成洪全身二十一處刀傷，因傷重死亡。

蘇男犯案後，當天上午在友人陪同下，持作案的開刀山向新北市林口分局自首，蘇坦承殺害洪男，但否認預謀殺人，辯稱和洪男爭執時，因洪男拿刀作勢要砍他，才從洪手中將刀搶來。

新北地院考量蘇男符合自首規定，乃多年來借款給洪男卻遭藉口拖欠，且金額龐大，才犯案殺人，並審酌蘇男因腎衰竭須定期洗腎，依殺人罪判刑十三年。檢方、蘇男均不服，上訴高等法院。

高等法院合議庭審判長曾淑華、受命法官李殷君、陪席法官許文章審理認為，蘇男殺害洪男力道猛烈，手法殘酷，但考量蘇男十年來借款給洪男近億元，卻遭洪男藉詞拖延還款，才在情緒失控下行凶，且蘇男平日對親友傾力相挺，並有捐款之舉，又和死者家屬達成和解，已有悔改之意，因此輕判，可上訴。

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