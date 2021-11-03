「小孩欠電腦」消防小隊長索賄撤職重判

消防小隊長索賄判刑示意圖。（資料照）

2021/11/03 05:30

依貪污治罪條例判6年10月定讞 沒收犯罪所得11萬

〔記者溫于德／台北報導〕男子蔡旺財擔任台中市消防局第四大隊小隊長期間，以「家裡小孩欠電腦使用」等理由，收賄十一萬元放水消防安檢或圖利業者，刑事歷審都指，國內屢因公共場所消防安全設備缺失，造成消防人員及一般民眾傷亡，蔡男主管消防事務多年，更應自知其職務關係人民生命財產安全卻收賄，依貪污治罪條例判六年十月徒刑，沒收犯罪所得十一萬元，最高法院駁回上訴定讞。

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蔡男於二○一一年至二○一四年五月，任職台中市消防局第四大隊安檢小組擔任小隊長，後來調任沙鹿消防分隊小隊長，期間均負責消防安全檢查業務。

判決指出，蔡男二○一一年五、六月間，向消防工程公司消防設備士暗示，指對方受託進行設備檢修的歌友會檢修不實，成功索賄二萬元；隔年，蔡發現轄內某醫院廂房設施不合格，向另位消防設備士以「家裡小孩欠電腦使用」為由，索賄四萬元，換取免開不實檢修的舉發單。

蔡男另對燒肉店、家具行放水消防安檢，圖利業者不須支付罰單及改善設備；他也要求一家宮廟捐款給消防隊，用以購買消防裝備與工具，但他收到面額五萬元的支票後，卻未依捐款流程處理，兌現支票後將部分挪為私用。

台中地院與台中高分院均指，國內近來屢因公共場所消防安全設備缺失，造成消防人員及一般民眾傷亡，蔡男主管消防事務多年，更應自知其職務關係人民生命財產安全卻收賄，依貪污治罪條例中不違背職務收受賄賂、利用職務機會詐取財物罪、對主管事務圖利等三罪，判六年十月徒刑，沒收犯罪所得十一萬元，最高法院駁回上訴定讞。

蔡男另被懲戒法院認定犯罪行為，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，判決撤職並停止任用二年確定。

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