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    擁槍毒搞暴力討債 竹聯幫2堂口被抄

    竹聯幫信堂林姓大哥住家陽台有試射槍彈後所遺留的彈頭、彈殼。 （記者邱俊福翻攝）

    竹聯幫信堂林姓大哥住家陽台有試射槍彈後所遺留的彈頭、彈殼。 （記者邱俊福翻攝）

    2021/10/30 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫惡行不斷，竹聯幫龍堂透過網路設餌暴力討債，竹聯幫信堂則在住家後陽台公然試槍，讓左鄰右舍飽受驚嚇。

    龍堂 上網放高利貸

    警方調查，有竹聯幫龍堂背景的的32歲黃姓男子，平時經營地下錢莊，以「史上最軟借錢俱樂部」廣告在臉書社群上宣傳，吸引需款孔急的民眾借貸，以月息30分重利放款，只要遇到無力償還的債務人，隨即率眾暴力討債。

    去年間，1名于姓男子積欠8萬元，母親已還錢超過本金，仍遭該集團毆打逼債，無法還錢的于男，最後遭威逼幫忙討債以抵銷債務，進而從被害人變為犯罪嫌疑人。

    今年8月24日，刑事局偵一大隊第二隊持搜索票、拘票逮捕黃嫌等4人到案，依組織、重利、傷害等罪嫌送辦。

    信堂在陽台公然試槍

    而竹聯幫信堂分子近期因涉及暴力討債、滋事案件，被北市警松山分局長期監控，警方發現幫眾竟於住家後陽台公然試槍，驚擾左鄰右舍，多次向社區管委會反應，行徑囂張。

    警方調查，26歲林嫌為信堂大哥，居住於桃園市桃園區，王嫌跟林嫌同住為旗下小弟，警方發現幫派林姓、王姓成員直接於住所後陽台試槍，巨大的聲響讓鄰居不勝其擾。

    警方日前到桃園市的堂口與幫眾住所搜索查緝，逮捕林姓、王姓2人，共起獲4把改造槍械、2把空氣槍與各式子彈，及毒咖啡包一批，其中查獲的槍械除1把改造手槍、2把空氣槍，放在桃園市中壢區的堂口，其餘3把改造槍械都刻意放於行李包內，暗藏於住處沙發底下，躲避警察查緝，全案依槍砲、毒品罪嫌移送檢方偵辦。

    警方循線查扣6把槍，及大批毒咖啡包。（記者邱俊福翻攝）

    警方循線查扣6把槍，及大批毒咖啡包。（記者邱俊福翻攝）

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