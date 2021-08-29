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    首頁　>　社會

    傳空屋照索裝潢 上校判刑5年10月

    台中地院批評前上校工程參謀官陳其麟，是長期受國家栽培的軍官，竟索求賄賂敗壞官箴，判刑5年10月。（記者張瑞楨攝）

    台中地院批評前上校工程參謀官陳其麟，是長期受國家栽培的軍官，竟索求賄賂敗壞官箴，判刑5年10月。（記者張瑞楨攝）

    2021/08/29 05:30

    免治馬桶蓋、衛生紙架都要

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國防部政治作戰局前上校工程參謀官陳其麟，承辦眷村改建工程時，傳送自購新屋「空空如也」的照片，向承攬的營造商暗示索要免費裝潢，且從免治馬桶蓋、衛生紙架、到媽祖平安祈福酒等什麼都要。台中地院痛斥陳男官拜上校高階軍官，長期受國家栽培，竟索求賄賂、嚴重敗壞官箴，依貪污治罪條例的「不違背職務收受賄賂罪」判刑5年10月，已繳回的犯罪所得18萬餘元沒收。

    判決指出，國防部軍備局2010年辦理「台北市政校後勤區新建工程」，由鉅明營造公司以7億餘元得標，預計2013年底竣工，卻延宕到2015年4月，驗收時又有4項缺失；負責督導的44歲上校陳其麟（去年5月退伍），2017年6月間暗示索賄。

    利用軍備局工程主動索賄

    陳男用LINE傳「空空如也」的照片給營造公司尤姓工程師，還說「有洗臉盆櫃嗎？」「TOTO、有這牌子？」等，業者只好派員到陳的新屋施作水電衛浴設備，包括插座開關蓋板、浴室暖風機、TOTO牌馬桶與蓋子、緩降便座、臉盆、水龍頭等，材料費12萬餘元（不含施工費）；陳則同意驗收部分工程，讓鉅明公司領得429萬餘元保證金。

    陳男又於2018年1月傳訊息「可以幫我處理及安裝TOTO免治馬桶嗎？」又索要馬桶、衛生紙架、置衣架、毛巾環等衛浴設備，為他的老家裝修。鉅明公司再拿出4萬餘元滿足他的要求，陳同意解除保固責任，讓鉅明領到850萬餘元保證金。

    之後陳還傳「大甲媽祖平安祈福酒」圖片給尤男，尤男明白陳的言外之意，斥資近1萬元買2箱酒送給陳，陳則把國防部將接受此案仲裁結果的態度，洩漏給鉅明公司人員。

    陳男遭究辦羈押時，面對法官說「我都承認，我都認罪」，但法院審理時翻供，僅承認收受衛浴設備與酒，否認貪污，辯稱是請尤男代購上述物品，能有優惠折扣，因對方沒答覆價格，他才沒支付款項。

    但法官認定，陳男受賄後，在會辦單上簽註「驗收合格」等意見，收賄與簽註行為具有關聯性，也與尤男等人想達成的目的和期待相符，具對價關係，依此判刑；可上訴。

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