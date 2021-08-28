掛告示牌犯法嗎？「偷鋸樹會不舉」鄰說不舒服報警

宜蘭縣冬山鄉一株蓮霧樹被偷鋸，呂姓主人掛「偷鋸樹的歹徒會陽萎不舉」告示牌引發熱議。（（記者江志雄攝）

2021/08/28 05:30

律師：沒指名道姓 未違法

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉一株50年樹齡、暱稱「蓮霧奶奶」的蓮霧樹，遭人偷鋸掉3分之2的樹幹，呂姓主人憤而報案，目前警方尚未查獲鋸樹兇手，呂男前天在樹上懸掛寫有「偷鋸樹的歹徒會陽萎不舉」告示牌，沒想到有鄰居看了感覺不舒服，也跟警方報案，警方到場了解後，認為告示牌內容並無不法。

告示牌上的字句雖讓鄰居感到不舒服，但法律上，律師王清白指出，告示牌內容未指名道姓，屬於情緒上發洩，不構成公然侮辱要件。警方表示，鋸樹一事，轄區派出所仍在偵辦中，由於告示牌內容未違反法令，執勤同仁只能勸導，無法可罰。

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警到場 只能勸導無法可罰

種在冬山鄉義成路三段的這株蓮霧樹，今年4月12日被偷鋸，呂姓主人憤而報案；迄目前警方尚未查獲鋸樹者，呂男前天在該株蓮霧樹掛上告示牌，上面寫著「懸賞3萬元，尋求事發時目擊者，蓮霧奶奶託夢，偷鋸樹的歹徒會陽萎不舉」。

呂妻把告示牌畫面PO上網，留言說「我把這個招牌掛在自己家的蓮霧樹上，鄰居打電話報警說不舒服，警察要求我拿掉，我有犯法嗎？」PO文引發熱議。有網友回應「嗯，鄰居有陽萎陰影」、「掛這樣你的樹也變醜了」、「教歹囝仔大小」。

呂男說，遭人偷鋸的蓮霧樹原本枝繁葉茂，與家人感情深厚，被暱稱為「蓮霧奶奶」，為了追查鋸樹兇手，除了懸賞獎金，寫上「重口味」字眼，盼全案儘速水落石出。

被鋸斷的樹幹。（記者江志雄攝）

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