酒測要績效又禁用酒測棒 基層警兩難

近年警方酒駕取締件數表

2021/08/23 05:30

警冒險靠近民眾聞酒味 增加染疫風險

〔記者王冠仁／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，警政署考量俗稱「酒測棒」的酒精檢知器重複使用恐造成疫情傳播，要求警方暫停使用。如今疫情趨緩，警界也開始要求取締酒駕績效，基層員警只能冒險靠近民眾「聞」，染疫風險反增；有警官認為，不得使用酒測棒，卻又要求酒駕績效，實在天方夜譚。

警方為了防疫，去年三月起暫停使用酒測棒至今，內政部長徐國勇當時也說，「全國性」酒測已暫時取消，但地區性的酒測，有時需要還是會做。

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警政署統計，近五年來，每月酒駕取締數大多在三千至五千多件不等；但二○二○年三月後，每月酒駕取締數都低於二○一九年同期，不少官警認為，可能與酒測棒停用有關。

一名所長指出，在不使用酒測棒取締酒駕時，同仁以肉眼觀看民眾有無酒意、行車動線是否搖晃、攔查時可否精準煞停；若遇到無法以外觀行為判斷者，只能靠近民眾身旁「大力聞」，以有無酒味進行判斷。

有基層抱怨，今年五月歷經疫情大爆發，目前未「清零」但已降級，民眾又開始外出飲酒。雖然要求員警執行酒駕取締時可以肉眼觀察，察覺有異時甚至可要求民眾走直線，但效率不彰；近來長官要求績效，有同仁不敵壓力，冒險貼近民眾聞酒味，或自掏腰包買酒測棒輔助取締。

基層不滿，明明規定不得使用酒測棒，但不少長官礙於績效，就算發覺同仁使用自購酒測棒，大多睜一隻眼閉一隻眼，鮮少有人因此被懲處，等同變相鼓勵基層「欺上瞞下」以自購酒測棒執勤。

另名警官建議，由於酒測棒感應酒精濃度的零件靈敏，使用酒精消毒恐造成損害，不妨請廠商提供不使用酒精的消毒方式，或研發拋棄式布套包覆酒測棒使用，讓酒測棒「代替員警的鼻子」，基層才可在沒有染疫風險的情況下，執行酒駕取締勤務，貫徹酒駕零容忍政策。

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