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    警署：疫情期間未要求酒駕勤務績效

    警政署強調，疫情期間並未要求酒駕勤務績效。圖為示意圖。（資料照）

    警政署強調，疫情期間並未要求酒駕勤務績效。圖為示意圖。（資料照）

    2021/08/23 05:30

    〔記者姚岳宏、王冠仁／台北報導〕俗稱「酒測棒」的酒精檢知器，只要按下按鈕，幾秒內就能知道有無酒精反應，警方陸續編列預算採購，但考量一體式的酒測棒死角多難完全消毒，疫情警戒期間，警政署為保障民眾及員警健康，避免酒測棒成為防疫破口，特別通令各警察機關，不論公發還是私購的酒測棒，都在禁止之列。

    酒測棒難完全消毒禁用

    警政署強調，疫情期間並未要求酒駕勤務績效，並表示酒測棒只是酒測輔助器材，就算沒有疫情時，員警也不可在酒測點一攔下駕駛人，就要求對酒測棒吐氣，必須發現駕駛人有行車不穩、臉色泛紅，或搖下車窗車內飄出疑似酒味等喝酒徵兆，才可要求對酒測棒吐氣，一旦出現喝酒警示，再進行酒測。雖然禁止使用酒測棒，員警仍可使用警用酒測器，不會影響酒駕取締勤務。

    警政署一名高階警官指出，酒測棒裡面死角多，難完全消毒，若剛好有染疫民眾吹過，下一人再吹，就可能成為病毒散布管道，且私購酒測棒未經警政署器材設備認證，問題更多。

    交通專業警官則表示，不少年輕員警過分依賴酒測棒，看到每輛車都要求駕駛吹一下，此舉無異於員警在路上隨意攔查，不符比例原則也欠缺執法依據。

    至於坊間流傳，民眾若發現警方使用無合格標章，或沒通過國家標準的酒測棒，可不用受罰。警方澄清，這是謠言，就算員警使用劣質酒測棒，頂多只減少揪出酒駕者機率，警方是以警用酒測器做為取締酒駕的開罰依據。

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