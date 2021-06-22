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    首頁　>　社會

    雙屍案疑點重重／黃父︰女兒前晚來電 專心準備期末考

    林姓男大生的車子停在餐廳聯外道路的入口，車身佔半個路面，一度引起業者好奇。 （記者佟振國攝）

    林姓男大生的車子停在餐廳聯外道路的入口，車身佔半個路面，一度引起業者好奇。 （記者佟振國攝）

    2021/06/22 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮昨發生男、女大學生雙雙陳屍車內，全國疫情進入三級警戒，各大學紛紛採取遠距教學，最近也開始以線上方式進行期末考，就讀逢甲大學的林姓男大生家在台中，為何會連夜開車到埔里找就讀暨南大學的黃女，且黃女前晚9時許還與家人通電話報平安，這段期間2人到底發生什麼事，有待檢警釐清。

    林男為何會連夜開車去找黃女

    警方調查，就讀暨大的黃女在校外租屋，因疫情校方5月17日起停課，改採線上遠距學習，黃女留在埔里繼續學業，本週學校舉行期末考，前晚9時許黃父還接到女兒來電，表示正專心準備考試，並無異樣。

    警方將釐清黃女是自願或受迫

    而就讀逢甲的林姓男大生家在台中，到埔里車程約1個小時，他為了什麼事情連夜開車到埔里與黃女碰面，且昨清晨5時許，林男的車就出現在南村路一家餐廳入口，警方將釐清黃女何時離開租屋處、又為何會坐上林男的車，是出於自願或是受迫？

    業者感慨︰如果察看說不定能救人

    餐廳業者則感慨說，昨清晨5時許返回時就發現休旅車停在入口，影響車輛進出，偏偏疫情影響，餐廳暫時停業，而且一早下起大雨，就沒有再多注意，如果當下有靠近察看，說不定能救人一命。

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