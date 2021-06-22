遠距上課期／男女大學生離奇死車內 女生頭手擦傷 頸瘀青

林姓男大生的車子停在餐廳聯外道路的入口，車身佔半個路面，一度引起業者好奇。 （記者佟振國攝）

2021/06/22 05:30

〔記者佟振國、蘇孟娟／綜合報導〕林姓男大生與黃姓女大生，昨被發現雙雙陳屍停在南投縣埔里鎮南村路旁的休旅車內，由於黃女頭、手部疑有擦傷，頸部有輕微瘀青，死因離奇，南投檢方今將率法醫相驗，釐清致死原因。

車停餐廳入口 佔半個路面

警方調查，林姓男大生所有的豐田銀色休旅車，昨清晨5時許就停在南村路旁一家餐廳的聯外道入口，車身佔去近半個路面，因餐廳未對外營業，加上雨勢不斷，民眾並未趨近查看。

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車飄白煙民眾以為火燒車報案

直到昨下午1時許，有民眾經過發現車門縫飄出白煙，以為是火燒車報案，消防隊、警方趕到打開車門，發現1男1女倒在駕駛座與副駕駛座，已明顯死亡，車內有爐具，後行李廂堆放大批雜物，幸未引燃。

警方查出，死者是就讀逢甲大學的林姓男大生與國立暨南國際大學的黃姓女大生，家長接到噩耗趕到警局，無法相信孩子已成冰冷遺體，難過痛哭；至於雙方是否為男女朋友，家長不清楚。

家長痛哭 不清楚是否男女朋友

暨大指出，黃女學習認真，各科成績優異，由於學校停課，目前舉行線上期末考，同學沒有到校，校方針對系上同學啟動線上諮商輔導。

黃女成績優異 林男剛復學

逢甲大學表示，林姓男大生休學1年去年復學，該生平時學校人際互動及上課出席率均正常，課業中等，不是學校諮商對象。

遠距教學期發生意外 校方遺憾

逢甲大學說，自5月17日起全校停課遠距教學，日前生活導師才跟林同學連絡過，學生和老師討論課業問題，未透露有感情困擾；因學生已多時未到校上課，發生意外校方很遺憾。

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