不想騙了 遭詐團出賣報復／主謀變你當 民刑責都你背

羅女冒充檢察官向被害人收取贓款，事後想脫離詐騙集團，被出賣惡整。（民眾提供）

2021/06/12 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南廿五歲羅姓女子當詐欺集團車手，她領走一名老翁六十萬元受害款後，因良心譴責不想再當車手，但詐欺集團不讓她「下車」，先以她的家人安危威脅她未遂，乾脆直接向被害人「檢舉」她是詐團成員，由被害人報警逮人，羅女不但要擔負刑責，未來還將面臨該筆六十萬元的求償官司。

法界人士提醒，不少詐騙集團核心份子不在境內、隱身幕後，被逮捕的往往是在第一線領贓款的車手，或是機房人員等。車手落網後，因贓款都已上繳，不易追回，集團高層則往往逍遙法外，被害人的損害賠償最後就會落在只拿到些微分紅的車手等「基層」身上。

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該名羅姓女車手，因車禍積欠地下錢莊五萬元還不出來，被迫當起詐欺車手。她上個月替集團收完錢，表示不願意再做車手，對方卻拿她的家人威脅她，要她本月九日上午再扮假檢察官，向一名老翁收六十萬元，她拿到這筆錢後，依指示把贓款放置指定地點，沒想到集團仍不放過她，要她再幹一次，羅女不再配合，直接將連絡用手機丟棄。

詐團直接向被害人爆料

車手頭聯絡不上羅女，竟配合集團對羅女展開報復，方法是打電話給被害老翁，「檢舉」羅女就是騙徒，提供個資要被害人趕快去報案。羅女後來被台南市警三分局查獲，依詐欺罪嫌移送法辦。

據了解，詐騙集團分工細膩，有收購詐騙人頭帳戶的，也有詐騙機房由專人打詐騙電話、有水房負責洗錢的，還有最外圍的車手集團，由「車手頭」指揮下線的車手負責把被害人被詐騙的贓款領出或向被害民眾當面收取金錢，這些車手因為常被抓、替換率高，跟免洗筷一樣，又被警方稱為「免洗車手」。免洗車手是詐騙集團的最下層，酬勞最少，但被抓的風險卻最高。

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一名警官說，詐騙集團常以「幫忙領錢就可抽取五％到十％酬勞」為誘因，看起來可以輕鬆地不勞而獲，但上了賊船要下來卻不容易，羅女就是慘痛案例。

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