小車手免刑？小心「賠」上一輩子

未成年車手若被判賠，父母需負連帶責任。（記者蔡清華翻攝）

2021/06/12 05:30

〔記者王捷／台南報導〕由於詐欺集團的車手負責在第一線領款，「陣亡率」極高，因此要經常性招募新人車手，其中未成年人社會經驗少，詐團誆稱「打工」領款一百萬可賺五到十萬元，很容易引誘少年為己所用，台中在二○一八年甚至查獲還在讀國小的「小車手」。律師洪銘憲說，別以為少年被抓後擔負的責任較少，依民法規定，父母要連帶賠償，有時候車手詐騙多案，累計千萬賠償，一輩子都還不完，至於成年車手除了賠償，刑責上還會被羈押，未來判刑後還可能遭強制工作處分，得不償失。

台南地院統計，今年有九十名未成年少年涉入詐欺案，多擔任「車手」，其中有十六人被收容，多數來自家庭功能不完整，因家庭無法管教他們，才會被收容。

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民事賠償 家長得連帶負責

洪銘憲說，車手犯案報酬僅贓款的五到十％，但落網後面對被害人求償，依民法第一八七條規定，未成年車手的父母要負連帶賠償責任，青少年千萬不要誤入歧途。

詐欺車手除要負刑事、民事責任，去年二月最高法院刑事庭曾做出「一○八年度台上大字第二三○六號」裁定，重點是對觸犯組織犯罪的詐欺車手，對有犯罪習慣、懶惰、遊蕩的犯罪者，在執刑前的「強制工作」，也就是除了服刑，還外加強制工作。

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