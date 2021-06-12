為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小車手免刑？小心「賠」上一輩子

    未成年車手若被判賠，父母需負連帶責任。（記者蔡清華翻攝）

    未成年車手若被判賠，父母需負連帶責任。（記者蔡清華翻攝）

    2021/06/12 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕由於詐欺集團的車手負責在第一線領款，「陣亡率」極高，因此要經常性招募新人車手，其中未成年人社會經驗少，詐團誆稱「打工」領款一百萬可賺五到十萬元，很容易引誘少年為己所用，台中在二○一八年甚至查獲還在讀國小的「小車手」。律師洪銘憲說，別以為少年被抓後擔負的責任較少，依民法規定，父母要連帶賠償，有時候車手詐騙多案，累計千萬賠償，一輩子都還不完，至於成年車手除了賠償，刑責上還會被羈押，未來判刑後還可能遭強制工作處分，得不償失。

    台南地院統計，今年有九十名未成年少年涉入詐欺案，多擔任「車手」，其中有十六人被收容，多數來自家庭功能不完整，因家庭無法管教他們，才會被收容。

    民事賠償 家長得連帶負責

    洪銘憲說，車手犯案報酬僅贓款的五到十％，但落網後面對被害人求償，依民法第一八七條規定，未成年車手的父母要負連帶賠償責任，青少年千萬不要誤入歧途。

    詐欺車手除要負刑事、民事責任，去年二月最高法院刑事庭曾做出「一○八年度台上大字第二三○六號」裁定，重點是對觸犯組織犯罪的詐欺車手，對有犯罪習慣、懶惰、遊蕩的犯罪者，在執刑前的「強制工作」，也就是除了服刑，還外加強制工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不想騙了 遭詐團出賣報復／主謀變你當 民刑責都你背
    2021/06/12 05:30

    不想騙了 遭詐團出賣報復／主謀變你當 民刑責都你背

    台中明德中學 年年醫科頂大再創佳績
    社會今日熱門
    指警察憑「目測」開單 砂石車業者不服提告被駁回
    2021/06/11 07:20

    指警察憑「目測」開單 砂石車業者不服提告被駁回

    與倒垃圾婦人爆衝突 清潔隊員「勒頸」防衛過當改判拘役
    2021/06/11 07:28

    與倒垃圾婦人爆衝突 清潔隊員「勒頸」防衛過當改判拘役

    代客投資非法吸金數千萬元 10名集團成員判刑
    2021/06/11 08:49

    代客投資非法吸金數千萬元 10名集團成員判刑

    八大停業沒錢賺 老闆揪友歡唱一晚噴60萬還被斷水電
    2021/06/11 09:49

    八大停業沒錢賺 老闆揪友歡唱一晚噴60萬還被斷水電

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播