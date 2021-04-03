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    首頁　>　社會

    林佳龍：會負起政治責任

    太魯閣號昨在清水隧道出軌，傷亡慘重，交通部長林佳龍坐鎮現場指揮，強調「會負起該負的責任」。 （記者塗建榮攝）

    太魯閣號昨在清水隧道出軌，傷亡慘重，交通部長林佳龍坐鎮現場指揮，強調「會負起該負的責任」。 （記者塗建榮攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者鄭瑋奇、楊媛婷、林欣漢、林曉雲、王錦義／綜合報導〕台鐵四○八次太魯閣號在花蓮清水隧道發生嚴重出軌事件，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌指示相關單位全力投入救援，並要求釐清事故原因並公開說明。對此重大災難，交通部長林佳龍昨晚在事故現場再次強調，「我會負起該負的責任」。

    蘇揆：釐清責任 給國人交代

    蘇揆與蔡總統昨先後到台鐵應變中心視察，蘇揆除對罹難者家屬和受害的乘客表達最大歉意，強調會在救援與搶修工作後，由獨立的調查機構儘速釐清事故相關責任，給國人一個交代；蔡英文也要求在最短時間內調度搶修交通，運安會嚴格調查事故原因。行政院下令，今天起全國下半旗三天，以示悼念追思。

    台鐵太魯閣號出軌意外後，交通部長林佳龍昨晚八時許二度到事故現場。他表示，運安會及檢調在進行最後的蒐證工作，人員、機具已進駐待命，待搜救告一段落、檢調蒐證完畢後，會立即進場搶修。

    悼念追思 全國今下半旗3天

    林佳龍表示，非常感謝各縣市消防弟兄到場支援救災工作，後續相關責任會配合運安會及檢調完成調查，發生這件事實在令人非常傷痛，他不會、不能在此時一走了之，但理當承擔一切政治責任，「會負起該負的責任」。

    林佳龍表示，二○一八年普悠瑪列車事故不到三年，他上任後雖全力重啟調查、擴大究責、展開檢討並配合行政院總體檢台鐵上百項改革事項，「但顯然我們改革的速度和成果是不夠的，我有責任，也該負責。」

    林佳龍在醫院探視傷者及向家屬關懷致意後，昨晚十一點仍在事故現場關心搜救的進行與搶修工作。

    台鐵局表示，待人員搶救完畢後，就會著手進行事故列車拖離隧道作業，初步估計需五天時間才能完成，後續再對軌道路線、電力設備進行復舊，預計需兩天時間，評估東正線至少會中斷七天。

    台鐵東正線恢復通車前，和仁至崇德站南下北上列車將以西正線單線雙向運行，列車會有延誤情形，昨日行經該區間列車，每列次平均誤點九十四分鐘，逾一萬五千名旅客受影響。

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