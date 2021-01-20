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    首頁　>　社會

    中華海員總工會選舉 爆無效票爭議

    中華海員總工會秘書長陳得邨（右一）認定無效票扣除，引發中鋼運通工會抗議。（記者洪定宏翻攝）

    中華海員總工會秘書長陳得邨（右一）認定無效票扣除，引發中鋼運通工會抗議。（記者洪定宏翻攝）

    2021/01/20 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕中華海員總工會日前投票選舉全國會員代表，總工會聲稱接獲檢舉，指20艘輪船的船員有偽造投票嫌疑，包括A公司船員在B公司輪船投票、名單不符及人數不明增加等灌水舞弊嫌疑，認定為無效票，於公開計票後扣除。由於被扣除的幾乎都是中鋼運通工會選票，導致該工會8人落選，僅2人當選，引發中鋼運通工會不滿，當場質疑「無權改票」，應由司法單位判定，將於今（20）日到台北地檢署聲請假處分保全證據。

    中華海員總工會強調，沒有指涉哪家公司的工會，但有20艘輪船的船員被檢舉違規投票，有偽造文書嫌疑，故先認定為無效票。

    中華海員總工會指出，檢舉的舞弊內容包括A公司船員在B公司輪船投票、名單不符及人數不明增加等疑似灌水現象。

    僅2人當選 中鋼運通工會訴諸司法

    外傳中華海員總工會已送交檢調偵辦，但總工會不願證實。

    開航船會員於1月4日至18日，在船舶停泊處投票，選舉後當場開票；在岸會員於1月18日，在高雄與基隆分會投票。開票結束後，中華海員總工會秘書長陳得邨認定在20艘輪船所投的選票有偽造文書之嫌，屬無效票，在計票後扣除。

    由於被扣除的選票，幾乎都是中鋼運通工會成員，大約360票，結果8人落選，僅2人當選，引發工會當場抗議，一度驚動警方到場，最後決定訴諸法律，由司法判定。

    中鋼運通工會表示，投票會員的身分，都經過中華海員總工會選務人員核對會員證及身分證才能投票，質疑選務有瑕疵。

    中華海員總工會解釋，因疫情影響，部分留在船上的會員不能離船投票，改採彈性發放選票方式，選務人員無法當面核對身分。

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