《高雄》三死火警陳其邁探視 指示加強防火宣導

高雄市長陳其邁（中）致贈慰問金給家屬。（記者黃旭磊翻攝）

2021/01/16 05:30

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市鳳山五甲一處民宅，昨晨發生火警，造成3死1重傷，市長陳其邁受訪時強調，已請民政局與社會局，全力協助家屬，並加強防火宣導，「假如加熱型電器不用，插頭是要把它拔掉」。

陳其邁昨天中午視察鳳山水資源中心，媒體詢問他說，「早上發生3死的火警，市府有沒有做一些後續處理？」

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赴長庚醫院探視病童、家屬

陳其邁表示，他早上到長庚醫院，探視病童還有家屬，也拜託長庚醫院包括王院長，還有負責的主治醫師，希望他們能夠全力搶救小朋友。

陳其邁說，包括一些後事處理，已請民政局、社會局就家屬心理或一些社會資源能全力協助，也請民政局、社會局、消防局加強防火宣導，現在冬天有非常多加熱型電器，希望能從電視、網路，或婦宣隊來加強宣導，「假如這些加熱型電器不用，插頭是要把它拔掉，這個要加強宣導。」

消防局籲注意高耗能電器安全

高雄長庚兒童內科部主任陳志誠向家屬解釋說，女嬰從高樓墜地壓迫到神經導致腦水腫，昏迷指數為最嚴重3分，陷入重度昏迷，暫時無法進行外科手術，先以強心針等藥物治療，希望能撐過關鍵24小時搶救時間。

消防局呼籲民眾，今年冬天比往年寒冷，使用高耗能電器一旦負載過多，容易引發電氣火警，提醒民眾注意電熱產品、延長線及插座使用安全，並裝設住宅用火災警報器，以維護居住安全。

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