小5女童廟會看戲 戲偶師騙進戲棚猥褻

布袋戲棚就設在宮廟前，圖中人物與新聞事件無關。 （記者王捷翻攝、示意圖）

2021/01/04 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區砂崙腳清聖宮，5年前舉辦鹿耳門媽香五府千歲建醮活動，當時念小五的小如（化名）前往觀看，卻被自稱遠親叔公的布袋戲師抓進後台，在神明面前摸小如下體猥褻，事後布袋戲師還以平板誘小如回家，將她撲倒在床上強吻及撫摸，小如上了國中仍忘不了這場夢魘，台南地院法官依強制猥褻罪判刑4年6個月，台南高分院日前駁回布袋戲師的上訴。

2度猥褻 戲偶師判4年半

2015年，小如跟著家人一起去看建醮廟會，布袋戲台設在廟埕前，陣頭都會經過布袋戲台，1名布袋戲師在演出空檔，看見小如1人在戲台前張望，就叫小如到後台，布袋戲師自稱是她的遠親叔公，還告訴她，從戲棚後台站在板凳上，就能看到陣頭經過。

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接著布袋戲師用戲台作掩護，在後台抱著小如大腿，趁機摸小如私處，小如很害怕，開口制止：「不要這樣。」豈料布袋戲師要她繼續看熱鬧，並不斷撫摸小如私處20幾分鐘，直到小如開口說：「父親等等就要來了。」對方才讓她離開。

小如離開前，布袋戲師還塞給她1張記載連絡電話的紙條與一把零錢，還向她說，如果想要什麼就可以打給他。日後布袋戲師看到她就問：「怎麼都沒打給我？」讓小如擺脫不了布袋戲師糾纏。

小如升6年級那年暑假，她認為，若向布袋戲師開口要非常昂貴的東西，也許他做不到就不會再糾纏她，因此向他要1個平板電腦。

布袋戲師聯絡小如，有1台平板可以給她，約見面後小如被強拉上機車，布袋戲師把小如載回家後，要求坐在自己大腿上，看他用手機播放A片，接著布袋戲師將小如撲倒床上，對小如強吻及猥褻。

2018年小如再也受不了，向同學與老師說出此事，一審以布袋戲師2度對小如猥褻，判刑4年6個月。

布袋戲師認為沒證據並上訴，還稱小如有收他的錢，還要求他送平板。二審法官認為，小如案發後有受性侵害者的反應，且親戚間的性侵類型與一般性侵不同，會怕他人責備，或傷害其他家人，情緒混亂當下，不敢也不會大聲呼救，因此相信小如的供訴，全案駁回，仍可上訴。

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