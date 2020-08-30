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    以為是黑色塑膠袋 貨車倒車輾死路倒醉漢

    醉漢（箭頭處）被當成黑色大型塑膠袋輾過身亡。（民眾提供）

    醉漢（箭頭處）被當成黑色大型塑膠袋輾過身亡。（民眾提供）

    2020-08-30 05:30:00

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮58歲陳姓男子，本月27日凌晨酒後路倒在大同一街，駕駛大貨車的王男當時倒車準備卸貨，因天暗視線不佳，看到地上一團黑黑的東西，以為是大型黑色塑膠袋而直接輾過，稍後發現輾過的竟是人，但為時已晚，陳男傷重不治。王男未酒駕，死者經抽血換算呼氣酒測值高達1.43，研判酒醉路倒而成輪下亡魂，警方依過失致死罪將王男送辦。

    58歲陳男居無定所，常在埔里鎮信義路的連鎖大型賣場附近徘徊，夜間也常睡在賣場前，27日凌晨疑酒後不勝酒力，醉倒在賣場旁的信義路與大同一街口。

    凌晨近4時，39歲王男駕駛營業大貨車，倒車進入大同一街，準備駛往連鎖賣場卸貨場卸貨，當時天暗視線不佳，車輛又是倒車狀態，王男從後視鏡誤將著黑色長褲、深色上衣躺在路上的陳男，當成是一只大型黑色塑膠袋，車子繼續往後倒車，左前輪接近陳男時才從後視鏡發現竟是一個人。王男嚇得報案，但陳男已遭大貨車左後輪輾過，送醫不治。

    王男沮喪地供稱，真的以為路上黑色物體就是黑色塑膠袋，才會直接開過，加上大貨車重達近26噸，倒車過程車身也無震動等異樣，等到發現是人，為時已晚。

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