為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    槍擊館長 凶嫌疑替竹聯辦事

    竹聯幫雷堂「兄弟」不少，前堂主涂讓麟2年前的告別式，約有近千人到場弔唁。（資料照，記者彭健禮攝）

    竹聯幫雷堂「兄弟」不少，前堂主涂讓麟2年前的告別式，約有近千人到場弔唁。（資料照，記者彭健禮攝）

    2020-08-30 05:30:00

    訓練殺手 把小弟送出國

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地方人士傳出，槍擊「館長」陳之漢的劉丞浩疑被竹聯幫雷堂份子吸收，若確實如此，劉男是黑道「執行者」的可能性將大為升高。據了解，雷堂及其分支「明仁會」以敢打敢殺著稱，近年不斷吸收年輕人入幫，甚至會仿效日本黑幫模式，將適合的新進小弟培訓成殺手，犯案時也擅長設置完美斷點，包括犯後立即投案、找律師打官司等，大哥總能安穩置身事外。這些背景傳聞，和本次槍擊事件有不少吻合之處。

    據透露，雷堂勢力散布雙北，是竹聯幫指標堂口之一，幹部年輕化、幫眾行事凶狠，不少幹部帶著小弟暴力搶地盤，尋仇鬥毆、砸車潑漆、魚肉鄉民都是家常便飯。

    比如今年二月初，二十歲李姓槍手才在新北市泰山區當街朝張姓男子連開七槍，打中張男下體、臀部，案發後李男迅速投案，辯稱與張男之前吃飯時引發糾紛，才持槍報復。警方事後查出李嫌是雷堂成員，其犯案手法、投案情況與事後的供詞理由，與槍擊館長的劉男十分類似。

    每次出事 大哥都沒事

    熟悉道上文化的地方人士說，主要由大膽年輕人組成的雷堂、明仁會，自詡正義力量，但出手凶狠、火力不弱，因堂口經濟較好，過去還曾送年輕幫眾到菲律賓、俄羅斯接受殺手訓練，結訓後伺機立功，一些老字號堂口也避免與他們正面對決，以免情況「失控」。但因為主要成員作風高調，也曾多次被警方列為掃蕩重點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    2020-08-29 06:14

    當街開槍射傷「館長」 劉姓槍手收押禁見

    2020-08-29 06:13

    囂張毒販連三倍券都收 警方盯上當街「擊落」

    2020-08-29 06:31

    南市藥局凌晨火災 消防員重創左胸：眼前突然一片黑 影片

    2020-08-29 08:51

    南投草屯大觀市場凌晨大火 多處攤位付之一炬 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播