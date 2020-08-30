槍擊館長 凶嫌疑替竹聯辦事

竹聯幫雷堂「兄弟」不少，前堂主涂讓麟2年前的告別式，約有近千人到場弔唁。（資料照，記者彭健禮攝）

2020-08-30 05:30:00

訓練殺手 把小弟送出國

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地方人士傳出，槍擊「館長」陳之漢的劉丞浩疑被竹聯幫雷堂份子吸收，若確實如此，劉男是黑道「執行者」的可能性將大為升高。據了解，雷堂及其分支「明仁會」以敢打敢殺著稱，近年不斷吸收年輕人入幫，甚至會仿效日本黑幫模式，將適合的新進小弟培訓成殺手，犯案時也擅長設置完美斷點，包括犯後立即投案、找律師打官司等，大哥總能安穩置身事外。這些背景傳聞，和本次槍擊事件有不少吻合之處。

據透露，雷堂勢力散布雙北，是竹聯幫指標堂口之一，幹部年輕化、幫眾行事凶狠，不少幹部帶著小弟暴力搶地盤，尋仇鬥毆、砸車潑漆、魚肉鄉民都是家常便飯。

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比如今年二月初，二十歲李姓槍手才在新北市泰山區當街朝張姓男子連開七槍，打中張男下體、臀部，案發後李男迅速投案，辯稱與張男之前吃飯時引發糾紛，才持槍報復。警方事後查出李嫌是雷堂成員，其犯案手法、投案情況與事後的供詞理由，與槍擊館長的劉男十分類似。

每次出事 大哥都沒事

熟悉道上文化的地方人士說，主要由大膽年輕人組成的雷堂、明仁會，自詡正義力量，但出手凶狠、火力不弱，因堂口經濟較好，過去還曾送年輕幫眾到菲律賓、俄羅斯接受殺手訓練，結訓後伺機立功，一些老字號堂口也避免與他們正面對決，以免情況「失控」。但因為主要成員作風高調，也曾多次被警方列為掃蕩重點。

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