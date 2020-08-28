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    首頁　>　社會

    逃亡10年重病不敢就醫 大林前鎮代主席樊俊郁落網

    樊俊郁落網時，外貌長相已與擔任鎮代會主席意氣風發模樣大相逕庭。（記者許國楨翻攝）

    樊俊郁落網時，外貌長相已與擔任鎮代會主席意氣風發模樣大相逕庭。（記者許國楨翻攝）

    2020-08-28 05:30:00

    〔記者許國楨／台中報導〕嘉義縣前大林鎮代會主席樊俊郁涉恐嚇等案被判刑，逃亡期間為躲避查緝四處藏匿，曾躲過雞寮、魚塭等處所超狼狽，近年疑罹患重病暴瘦還曾吐血，卻不敢就醫，躲回大林老家；刑事局中打幹員前天獲報前往查緝時，差點認不出眼前這位昔日意氣風發鎮代會主席，但此次他不跑了，選擇束手就擒，結束10年逃亡生涯。

    樊男落網後，向警方說，逃亡期間唯恐被查緝，四處躲藏，曾躲過雞寮、魚塭等地，近年罹患重病，曾多次吐血，都不敢就醫，已20餘日未進食，只以營養素維生，但他也鬆了一口氣，感謝警方上門，讓他終於可以放心就醫。

    樊俊郁：終於可以放心就醫

    樊俊郁當年以無黨籍當選，2006年10月間得知大林鎮公所將辦理3項工程的採購招標作業，被控私自竄改工程標單及勒索廠商涉貪污罪嫌，案經嘉義地院宣判，法官審酌樊俊郁為大林鎮代會主席，竟藉權勢拆封工程投標標封，擅自抽離投標文件及修改投標金額，且向被害人勒索金錢，犯後又無悔意，判刑2年6月，經減刑為1年3月。

    樊俊郁另犯公務人員藉權勢勒索財物，判刑10年6月，褫奪公權6年，應執行11年6月，但因樊未如期入監，2010年遭嘉義地檢署通緝迄今，刑事局中打偵六大隊第五隊上月獲線報，經鍥而不捨追查近1個月，得知樊男又逃回大林老家，前天會同民雄分局將他查緝到案。

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